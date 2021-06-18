Врачи рассказали, поможет ли секс справиться с аллергией / ohad gilor / gilor

Спасение мужчин от симптомов аллергии / сенной лихорадки через секс. Американские врачи оценили идею иранских коллег о связи между репродуктивной и носовой системами. Как сообщает портал LadBible, исследователи с ближнего востока заявили, что секс сужает кровеносные сосуды в носу и глазах. Отчего глаза перестают слезиться, а нос начинает нормально дышать,

Аллергия, вызванная пыльцой растений, называется сенной лихорадкой, которая проявляется в сезонном аллергическом риноконъюнктивите — слезотечении и насморке.

Ученые из Медицинского университета Тебриза не проводили клинических испытаний своих наблюдений, но их выводы опубликовал серьезный медицинский журнал Медицинские гипотезы. "Сексом можно заниматься время от времени, чтобы облегчить заложенность, и пациент может регулировать количество сеансов в зависимости от тяжести симптомов", ‒ сказал он.

Доктор Майкл Беннингер (Michael Benninger) — отоларинголог в клинике Кливленда, штат Огайо, — добавил, что секс, вероятно, не самый лучший способ справиться с сенной лихорадкой. "Я обычно рекомендую начинать лечение аллергии с неседативных антигистаминных препаратов или закапывания в нос стероидов за две-три недели до их основного сезона аллергии. Чем раньше будут лечить аллергию, тем меньше трудностей возникнет у людей во время сезона аллергии", — уверен врач.

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Напомним, ранее сообщалось, что у медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии. Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.

Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.