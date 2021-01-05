Врачи рассказали, сколько нужно ходить, чтобы избавиться от живота

Одной диеты недостаточно для уменьшения висцерального жира. / stilnos.com

По мнению экспертов, лучше всего сжигать висцеральный жир с помощью упражнений. Хотя диета является частью уравнения, исследователи обнаружили, что упражнения играют ключевую роль в предотвращении и сокращении накопления жира на животе.

Исследование, опубликованное в 2005 году в Журнале прикладной физиологии, продемонстрировало, что упражнения являются ключом к предотвращению и потере жира на животе.

В исследовании приняли участие 175 человек - все они не тренировались и все имели избыточный вес.

Их поместили в одну из четырех групп: группа без упражнений; или одна из трех групп упражнений.

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Спустя всего шесть месяцев наблюдались различия в количестве жира на животе. Участники группы без упражнений набрали больше жира на животе, но не участники группы упражнений - они смогли предотвратить или избавиться от жира на животе.

Для уменьшения количества жира на животе больше всего подходит умеренные упражнения.

Ученые обнаружили, что 30-минутной быстрой ходьбы шесть дней в неделю было достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее накопление жира на животе.

Другое исследование показало, что одной диеты недостаточно для уменьшения висцерального жира.

В исследовании приняли участие 33 пожилые женщины, страдающие ожирением и диабетом 2 типа.

Были рассмотрены три способа похудеть: низкокалорийная диета; низкокалорийная диета плюс ходьба по 50 минут три раза в неделю в качестве упражнений или просто прогулка. Это длилось 13 недель.

В конце концов, оказалось, что низкокалорийная диета не помогает избавиться от жира на животе. Но диета плюс упражнения (ходьба) сделали свое дело.

Всего в упражнении (ходьбе) работали двое. Эти две группы потеряли примерно одинаковое количество жира на животе.

Но не забывать о силовых тренировках, таких как поднятие тяжестей, - предупреждает John Hopkins Medicine.

Также рекомендуется ограничить потребление жиров.

Измените свое ежедневное меню, чтобы есть больше свежих фруктов и овощей, рыбных или овощных белков и цельнозерновых продуктов. Все они от природы содержат мало жира. Используйте методы приготовления с низким содержанием жира: запекайте вместо жарки.