Врачи развенчали миф о популярном БАДе

Почему не стоит употреблять рыбий жир / Joy Weinberg / flickr.com

Прием биодобавки Омега 3 не имеет доказанной эффективности, то есть принимать по сути старый добрый рыбий жир не имеет никакого смысла. БАД не служит профилактикой никаких заболеваний, сообщили медики в посте группы Доказові батьки на Facebook.

Специалисты основываются на новых исследованиях, опубликованных в таких изданиях: Cochrane Library. National Institute for Health Research, SACN и других.

Для чего жирные кислоты назначались ранее

Ранее прием Омег с разными буквами рекомендовали для снижения риска инфаркта, инсульта, аритмии, рака и некоторых других проблем со здоровьем. Однако, были проведены новые исследования с лучшим дизайном, и в итоге не получено надежных данных о том, что прием этих БАДОв влияет на риск смерти хоть от чего-то.

"В целом, добавление Омега-3 ПНЖК не было связано со снижением риска смерти по любой причине ни в относительных, ни в абсолютных цифрах. Как в результате "внезапной сердечной смерти", так и от инфаркта миокарда или инсульта, так и вообще любой скоропостижной смерти", - цитируют врачи данные исследований.

Британия, которая ранее рекомендовала назначение Омег при некоторых проблемах со здоровьем, изменила свои рекомендации.

Почему больше не должны назначаться Омега-3 жирные кислоты?

Большинству людей не рекомендуется принимать Омега-3 жирные кислоты в качестве прописанных добавок или лекарств.

Нет никаких доказательств того, что добавки или лекарства с Омега-3 жирными кислотами помогают предотвратить сердечные заболевания.

Также нет убедительных доказательств того, что добавки с Омега-3 жирными кислотами помогают при других состояниях, таких как аутизм или рассеянный склероз.

Кому не стоит принимать точно жирные кислоты

Людям, перенесшим сердечный приступ более 3 месяцев назад, чтобы снизить риск повторного сердечного приступа.

Людям с диабетом, заболеванием почек или с риском сердечных заболеваний.

Большинству людей с высоким уровнем триглицеридов в крови.

Большинству людей с семейной гиперхолистеринэмией.

Людям с заболеваниями печени.

Детям и молодым людям с аутизмом для решения проблем со сном.

Людям с рассеянным склерозом.

Ранее Главред сообщал о том, что за год граждане нашей страны потратили 14 миллиардов гривен на лекарства, которые не предусмотрены современными стандартами лечения. Среди препаратов есть лекарства без доказанной или сомнительной эффективности.

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