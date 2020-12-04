Врачи указали на 4 привычки, которые продлевают жизнь на 10 качественных лет

Образцы питания и факторы образа жизни связаны со смертностью от всех причин / Фото: vegetarian-way.com

2020 год потряс многих до глубины души и теперь ставить здоровье в приоритет как никогда важно.

Бросив курить, избегая пьянства, найдя здоровые хобби, которые приносят вам радость, и соблюдая разнообразную диету, богатую фруктами и овощами, вы можете увеличить свою продолжительность жизни на целых 10 лет.

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Ешьте более разнообразную диету, богатую фруктами и овощами

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, изучалась средиземноморская диета, повышающая 10-летнюю смертность пожилых европейских мужчин и женщин.

В исследовании отмечалось: "Образцы питания и факторы образа жизни связаны со смертностью от всех причин, ишемической болезнью сердца, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, но лишь несколько исследований изучали эти факторы в сочетании".

В исследование были включены 1507 практически здоровых мужчин и 832 женщины в возрасте от 70 до 90 лет из 11 европейских стран.

Исследование показало, что, делая более здоровый выбор и следуя более разнообразной диете, включая средиземноморскую диету, можно было снизить риск преждевременной смерти, а также снизить риск рака, метаболического синдрома, сердечных заболеваний, депрессии и ухудшения состояния мозга.

Ешьте более разнообразную диету, богатую фруктами и овощами

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, изучалась средиземноморская диета, повышающая 10-летнюю смертность пожилых европейских мужчин и женщин.

В исследовании отмечалось: "Образцы питания и факторы образа жизни связаны со смертностью от всех причин, ишемической болезнью сердца, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, но лишь несколько исследований изучали эти факторы в сочетании".

В исследование были включены 1507 практически здоровых мужчин и 832 женщины в возрасте от 70 до 90 лет из 11 европейских стран.

Исследование показало, что, делая более здоровый выбор и следуя более разнообразной диете, включая средиземноморскую диету, можно было снизить риск преждевременной смерти, а также снизить риск рака, метаболического синдрома, сердечных заболеваний, депрессии и ухудшения состояния мозга.

Сделайте свое счастье приоритетом

Поиск здоровых способов сделать вас счастливым поможет увеличить продолжительность жизни.

Фактически, исследования показали, что у более счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7%.

Исследование, посвященное положительному психологическому благополучию людей и его влиянию на их смертность, дало интересные результаты.

Исследование показало, что счастливые люди могут жить на 18% дольше, чем их менее счастливые собратья.

Эксперты советуют, насколько важно для людей находить хобби, которые приносят им радость, включая творческую работу, волонтерство, времяпрепровождение с животными, упражнения и медитацию.

Помните о количестве потребляемого алкоголя

Все мы знаем, как пьянство может отрицательно сказаться не только на нашем физическом, но и на психическом здоровье.

В разгар рождественского сезона легко напиться, однако чрезмерное употребление алкоголя связано с заболеваниями печени, сердца и поджелудочной железы, а также с общим повышенным риском ранней смерти.

Умеренное употребление алкоголя связано со снижением вероятности возникновения ряда заболеваний, а также с 17-18% снижением риска преждевременной смерти.

Чтобы сохранить умеренное потребление, женщинам рекомендуется принимать от одной до двух единиц или меньше в день и максимум семь в неделю.

Мужчинам следует ограничивать ежедневное потребление менее трех единиц, максимум 14 в неделю.

Бросайте курить

Совершенно очевидно, что курение сигарет связано с рядом серьезных заболеваний, включая рак и болезни.

В исследовании рассматривались опасности курения в 21 веке и преимущества отказа от курения.

Интересное исследование показало, что среди британских женщин две трети всех смертей курильщиков в возрасте 50, 60 и 70 лет вызваны курением; курильщики теряют не менее 10 лет жизни.

Хотя опасность курения до 40 лет, а затем прекращение курения значительна, опасность продолжения в десять раз больше.

Прекращение курения в возрасте до 40 лет (и предпочтительно задолго до 40 лет) позволяет избежать более чем 90 процентов преждевременной смертности, вызванной продолжением курения; остановка до достижения 30-летнего возраста позволяет избежать этого более чем на 97 процентов.

Долголетие может показаться вам неподвластным, но многие здоровые привычки могут привести вас к пожилому возрасту. В совокупности эти привычки могут улучшить ваше здоровье и направить вас на путь долгой жизни.

Можно по-прежнему наслаждаться радостями жизни, однако главное - умеренность.

Следуя этим четырем важнейшим привычкам, вы не только значительно снизите риск рака и заболеваний, но и увеличите продолжительность жизни, что позволит вам наслаждаться пенсией, наблюдая за воспитанием внуков или путешествуя и видя мир больше.