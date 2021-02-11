Врачи указывают на скрытый симптом диабета в ногах

Вы можете подвергнуться риску, если почувствуете легкую боль в ногах. / Mskgazeta

Диабет - распространенное заболевание. Но многие люди могут даже не знать, что у них диабет. Вы можете подвергнуться риску, если почувствуете легкую боль в ногах.

Диабет - это пожизненное заболевание, и 90 процентов всех случаев вызваны диабетом 2 типа. Диабет 2 типа - это когда организм изо всех сил пытается вырабатывать достаточное количество гормона инсулина.

Инсулин помогает организму преобразовывать сахар в крови в полезную энергию.

Но если ваше тело не получает достаточно инсулина, количество сахара в крови начинает расти, что может привести к диабету.

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По данным клиники Мэйо, одним из наиболее распространенных симптомов диабета является диабетическая невропатия.

Диабетической невропатией называют повреждение нервов в результате высокого уровня сахара в крови.

Если у вас невропатия, на ногах или ступнях могут быть предупреждающие знаки.

В нем говорится, что одним из наиболее распространенных симптомов является покалывание в нижней половине."Диабетическая невропатия - это тип повреждения нервов, который может возникнуть при диабете", - сказали в клинике Майо.

"Высокий уровень сахара в крови может повредить нервы по всему телу. Диабетическая нейропатия чаще всего поражает нервы в ногах и ступнях.

"В зависимости от пораженных нервов симптомы диабетической невропатии могут варьироваться от боли и онемения в ногах и ступнях до проблем с пищеварительной системой, мочевыводящими путями, кровеносными сосудами и сердцем. У некоторых людей симптомы легкие. Но для других диабетическая невропатия может быть довольно болезненной и приводящей к инвалидности".

Он добавил, что примерно у половины всех пациентов с диабетом развивается диабетическая невропатия.

Но поддержание стабильного уровня сахара в крови должно помочь защитить от этого состояния.

Если вы думаете, что подвержены риску диабетической невропатии, вам абсолютно необходимо поговорить с врачом.

Игнорирование покалывания в ногах может привести к более серьезным осложнениям. Между тем, другие общие симптомы диабета включают выделение большего количества мочи, чем обычно, и чувство необычной усталости.

Некоторые люди также обнаруживают, что они постоянно испытывают жажду, несмотря на то, что пьют много жидкости.

Поговорите с врачом, если вас беспокоят признаки диабета.

Ранняя диагностика заболевания может помочь снизить риск осложнений диабета, включая инсульт или сердечные заболевания.