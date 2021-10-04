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Вредно даже на перекус: что в Украине продают вместо гематогена

4 октября 2021, 12:20

Педиатры не советуют употреблять подобные добавки даже в качестве перекуса.

Отечественным гематогеном и его разновидностями переполнены все аптеки / скриншот с видео

В Украине сейчас сложно найти настоящий и полезный гематоген. Именно им можно укрепить иммунитет и бороться с анемией. Потому что в его составе - препарат с коровьей крови - альбумин.

В составе нынешних батончиков сейчас больше сахара, затем - молоко сгущенное тоже с сахаром, патока крахмальная, и только потом альбумин. Причем сколько чего входит в состав производители не указывают, пишет "ТСН".

Гематоген считали панацеей для иммунитета и средством для обогащения железом. Теперь врачи не рекомендуют гематоген как лекарства и отрицают его пользу, через излишек сахара.

Звездный час гематогена

Плитки обрели массовую популярность еще перед Второй мировой войной. Советский Союз для укрепления народонаселения построил несколько заводов, на которых перерабатывали коровью кровь на черный альбумин для лекарственного гематогена. Одно из крупнейших производств открыли в Киеве, но сейчас предводительством батончиков там не занимаются.

Официально кровь забитых коров сегодня в Украине не перерабатывает никто

"Черный альбумин пищевой в Украине на сегодняшний день не производится", - говорит профессор, заведующий кафедрой фармакологии и фармакотерапии ХНФУ Сергей Штриголь.

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То есть кровь в Украине не перерабатывают. Также нет технологий ее проверки на мясокомбинатах. Хоть даже и пищевого альбумина государство не производит, отечественным гематогеном и его разновидностями переполнены все аптеки.

Читайте такжеВ МОЗ рассказали, когда лекарства будут продавать по е-рецепту"Гематоген товары в Украине, производится из крупнозернистого альбумина китайского производства, содержит много примесей за низкого уровня очистки", - объясняет менеджер отдела контрактного производства аптечной сети Ольга Косой.

Гематогеша, гематогоша и гематоням

В Украине только один официальный производитель гематогена. А вот производных однокоренных названий довольно много. Здесь вам и гематохелп, и гематовит, и гемаглобинчик, и уж совсем креативные гематогеша, гематогоша, гематоням, гена и ген.

Но в одной из крупнейших аптечных сетей страны разработали рецептуру в Харькове, а изготавливают продукт у соседей.

"Он производится в Беларуси, где сохранено производство пищевого альбумина с достаточным процентом железа", - объясняет Ольга Косой.

Из чего сделан украино-белорусский гематоген

Четкое содержание веществ должно содержаться в сертификате, но в аптеке его нет. А на едином официально признанному гематогену украинского производства нет расписанного по грамм состава. Только перечень составляющих.

На первом месте сахар, далее - молоко сгущенное тоже с сахаром, патока крахмальная, и только после всего этого альбумин черный пищевой без указания количества и ароматизатор ванилин. Реальная инсулиновая бомба в 354 килокалории с маленькой плитки. Педиатры не советуют употреблять подобные добавки даже в качестве перекуса.

Ранее мы писали, что если человек регулярно употребляет молочные продукты, то тем самым предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Как говорят ученые Института глобального здравоохранения имени Джорджа Вашингтона, при этом повышенное потребление молочных жиров не связано с повышенным риском смерти.

Автор: Сергей Кущ
viber
лекарства гематоген
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