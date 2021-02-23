Вросшие волосы: что нужно знать

Лучшим способом предотвратить появление вросших волос может быть отказ от бритья / From-ua

Вросшие волосы выглядят на коже в виде приподнятых красных зудящих пятен. Часто можно увидеть волосы, застрявшие под кожей. У людей с жесткими или вьющимися волосами чаще появляются вросшие волосы, и они обычно появляются в областях, которые вы бреете, таких как лицо и шея, ноги, подмышки, грудь и лобковые волосы.

Лучший способ предотвратить врастание волос - не бриться, сообщает Express.co.uk.

Но для тех, у кого не было другого выхода во время изоляции, что вы можете сделать, чтобы избавиться от вросших волос, когда они появляются?

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"Не выдергивайте вросшие волосы", - предупреждает косметолог Кристина Смит. В клинике Кливленда она сказала: "Если есть гной, значит, есть небольшая инфекция. "Так что держите место чистым и сухим и не брейте там, пока оно не очистится.

"Если, однако, у вас есть вросшие волосы, которые часто повторяются, вызывают гиперпигментацию (особенно на лице) или ощущаются как более глубокая или усугубляющаяся рана, проконсультируйтесь со специалистом по уходу за кожей относительно вариантов лечения".

Национальная служба здравоохранения говорит, что вы можете спросить фармацевта о кремах и лосьонах, которые помогут избавиться от зуда, а также о продуктах для удаления волос, которые помогут предотвратить раздражение.

Фармацевт также может предложить отшелушивающие средства, чтобы предотвратить врастание волос, или мягкий антисептик, который поможет предотвратить инфекцию.

Если вросшие волосы или область вокруг них очень болезненны, горячие, красные или опухшие, или ваша температура очень высокая, или вы чувствуете жар, дрожь или очень плохое самочувствие, обратитесь к терапевту.

Врач общей практики может вылечить вросшие волосы, освободив волосы с помощью стерильной иглы или лезвия, или выписав стероидный крем для снятия отека и раздражения.

Они также могут прописать крем или таблетки с антибиотиком для лечения инфекции.

Лучшим способом предотвратить появление вросших волос может быть отказ от бритья, но есть дополнительные меры, которые могут помочь. По данным NHS, смачивание кожи теплой водой и использование геля для бритья может помочь, а также бритье в направлении роста волос.

Также рекомендуется использовать отшелушивающий скраб, который поможет освободить застрявшие волоски, и приложить к коже прохладную влажную ткань после бритья, чтобы уменьшить раздражение.

Если после бритья вы обнаружили вросшие волосы, попробуйте другой метод удаления волос, например крем для удаления волос.

Одним из наиболее эффективных способов удаления волос является лазерное лечение.

Избегайте слишком близкого бритья, так как оставленная щетина может остановить проникновение бактерий.

Также избегайте использования тупой бритвы - вы должны каждый раз использовать новую, острую бритву с одним лезвием.

И не царапайте, не трогайте и не сжимайте вросшие волосы, так как они могут повредить кожу и привести к инфекции.

Вы можете увидеть гной в пятнах, если у вас инфицированные вросшие волосы, и они могут быть болезненными.