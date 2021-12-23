ВСД как диагноз, которого не существует: врач рассказал о недуге, в который долго верили украинцы

Диагнозы ВСД и НЦД не входят в Международную классификацию болезней - врач / Pixabay

В медицинской практике еще со времен СССР устанавливались диагнозы Вегетососудистая дистония (ВСД) или же нейроциркуляторная дистония (НЦД). Однако в начале 1990-х годов их признали устаревшими и не соответствующими Международной классификации болезней. Однако некоторые врачи до сих пор ставят такие диагнозы, в то время как такая симптоматика может указывать на Соматоформную вегетативную дисфункцию. Об этом заявил врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрипник.

На своей странице в социальной сети Facebook он пишет, что несмотря на признание Вегетососудистой дистонии и Нейроциркуляторной дистонии устаревшими диагнозами, которых нет в Международной классификации болезней, некоторые врачи их до сих пор устанавливают.

"Когда пациенты приходят к врачу и жалуются на общую слабость, головокружение, головные боли, потливость, сердцебиение, неприятные ощущения в области груди, колебания артериального давления, пониженное давление, чувство тревоги, нарушение концентрации внимания и т.д., врач направляет человека на обследование (анализ крови, обследование щитовидной железы, ЭКГ и т. п.). Органических поражений, нарушений органов не выявляют и устанавливают вышеупомянутые диагнозы", - написал Скрипник.

По его словам, в Советском Союзе такие диагнозы появились еще в 1950-х годах, а в 1990-х их признали устаревшими. Они не входят в Международную классификацию болезней. Как полагает доктор, симптоматика, на основании которой ставят такие диагнозы, может указывать на Соматоформную вегетативную дисфункцию.

"Больше всего симптомов диагнозов, которых не существуют, ВСД или НЦД, соответствуют Соматоформной вегетативной дисфункции F45.3 и лечится психиатрами и психотерапевтами. Очень часто на фоне Соматоформной вегетативной дисфункции возникают так называемые симпато-адреналовые кризисы, они же панические атаки. То есть неконтролируемое выделение в кровь гормона-адреналина с соответствующей симптоматикой (страх смерти, тревога, сердцебиение, повышение артериального давления, потливость, головокружение, недостаток воздуха и т.д.)", - подчеркнул Евгений Скрипник.

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