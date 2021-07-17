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Все дело в пятнах: как выбрать арбуз и стоит ли покупать ранние ягоды

17 июля 2021, 05:02

В среднем килограмм арбуза сейчас в Украине стоит 23 гривни. В это же время в прошлом году арбузы продавали в три раза дешевле.

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Эксперты рассказали, стоит ли покупать арбузы в июле и как правильно их выбирать/ Фото pixaby

В Украине стартовал сезон арбузов – их уже можно купить как в магазине, так и на рынке, но цены кусаются. По сравнению с этим же периодом прошлого года арбузы подорожали почти в три раза.

Сейчас уже продают ягоды из Херсона. Цены на арбузы в июле 2021 года – около 25 гривен, говорится в сюжете программы Сніданок з 1+1.

"Это уже наш, херсонский арбуз. До этого мы продавали Грецию по 50 гривен за килограмм. С появлением украинского урожая, цены немного упали. Сначала был 35, 30, сейчас уже 25 гривен", — рассказала продавщица Наталия, которая работает на одном из столичных рынков.

В супермаркетах цены на арбузы немного дешевле - в среднем 23 гривни за килограмм.

Фермеры говорят, что сезон арбузов в этом году начался на две недели позже из-за неблагоприятных погодных условий. Дождь и град повредили урожай, а потому некоторым фермерам пришлось заново пересевать поля.

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Стоит ли покупать ранние арбузы

Украинцы не спешат покупать арбузы. Во-первых, из-за высокой цены, во-вторых – из-за возможного содержания нитратов.

Биолог Ирина Ежель утверждает, что наличие нитратов в арбузах — это нормально, а их количество проверяют перед тем, как продукция попадет на прилавки магазинов. По ее словам, гораздо опаснее нитриты, образующиеся из нитратов во время длительного хранения и транспортировки.

"Нитриты вредят вообще всему организму на клеточном уровне. Они нарушают баланс дыхания клеток. Это может привести к расстройствам различных систем: нервной, опорно-двигательной, оказывает влияние на гемоглобин", — рассказала Ежель.

Таким образом, первые арбузы, которые привозят из-за границы, могут быть более опасными для здоровья.

Как выбрать арбуз

При покупке арбуза эксперты советуют обратить внимание на внешний вид. В частности, наличие белого или желтого пятна указывает на то, что ягода самостоятельно вызревала на солнце.

Если таких пятен два или больше, то это значит, что арбуз специально перемещали и могли добавлять больше удобрений, которые ускоряют рост плода. Такой арбуз без специальной проверки на содержание нитратов лучше не покупать.

Как сообщал Главред, арбузы прекрасно спасают в жару и утоляют жажду. Период плодоношения этой ягоды непродолжительный, поэтому их можно заготовить на зиму в банках. При этом консервированный продукт получается таким же сладким и вкусным, как и свежий.

Если вы никогда не пробовали консервировать арбуз на зиму, то обязательно сделайте это сейчас, рецепт - тут.

здоровье арбуз
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