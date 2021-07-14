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"Всего три порции в день": назван продукт, который помогает оставаться стройным с возрастом

14 июля 2021, 17:13

В исследовании приняли участие 3100 участников.

хлопья с молоком
Ученые узнали новые данные / 1zoom.ru

Новые исследования показывают, что употребление трех порций цельнозерновых продуктов в день может помочь уменьшить объем талии, кровяное давление и уровень сахара в крови.

Исследование взрослых людей среднего и старшего возраста показало, что употребление в пищу таких продуктов, как цельнозерновой хлеб, овсяные хлопья или коричневый рис, также может защитить от сердечных заболеваний.

Те, кто ел не менее трех порций цельнозерновых в день, имели меньшее увеличение объема талии, артериального давления и уровня сахара в крови по сравнению с теми, кто ел менее половины порции каждый день.

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Исследователи из Университета Тафтса в Массачусетсе изучили, как употребление в пищу цельного и очищенного зерна в течение 18 лет повлияло на пять факторов риска сердечных заболеваний: размер талии, артериальное давление, уровень сахара в крови, триглицериды и холестерин ЛПВП ("хороший"), пишет The Daily Mail.

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Они использовали данные когорты потомства Фрамингемского исследования сердца, которая началась в 1970-х годах, для оценки долгосрочных факторов риска сердечных заболеваний.

В исследовании приняли участие 3100 участников, в основном белые, в среднем от 50 до 50 лет на момент начала сбора данных.

Ученые сравнили изменения пяти факторов риска в течение четырехлетних интервалов по четырем категориям потребления цельного зерна, которые варьировались от менее половины порции в день до трех или более порций в день.

Согласно рекомендациям по питанию для американцев на 2020-2025 годы, рекомендуемое количество цельнозерновых составляет три или более порции в день.

В Великобритании нет официальных инструкций по употреблению цельнозерновых продуктов, хотя эксперты говорят, что общественность должна стремиться к как минимум трем порциям в день.

Результаты показали, что для каждого четырехлетнего интервала размер талии увеличивался в среднем более чем на 2,5 см у участников с низким потреблением по сравнению с 1 см у участников с высоким потреблением.

Даже с учетом изменений в размере талии, среднее повышение уровня сахара в крови и артериального давления было больше у участников с низким потреблением по сравнению с теми, кто ел больше цельного зерна.

"Наши результаты показывают, что употребление цельнозерновых продуктов в рамках здоровой диеты приносит пользу для здоровья, помимо того, что помогает нам похудеть или поддерживать вес с возрастом", - сказала Никола Маккеун, один из авторов исследования.

Фактически, эти данные показывают, что люди, которые едят больше цельнозерновых, могут лучше поддерживать уровень сахара в крови и кровяное давление с течением времени.

"Управление этими факторами риска по мере старения может помочь защитить от сердечных заболеваний".

Кейли Савики из Университета Тафтса сказал: "Есть несколько причин, по которым цельнозерновые продукты могут помогать людям поддерживать размер талии и уменьшать увеличение других факторов риска. Присутствие пищевых волокон в цельнозерновых продуктах может иметь эффект насыщения, а магний, калий и антиоксиданты могут способствовать снижению артериального давления. В частности, растворимая клетчатка может оказывать благотворное влияние на скачки сахара в крови после еды".

Наибольший вклад в потребление цельного зерна среди участников внесли цельнозерновой хлеб и готовые к употреблению цельнозерновые хлопья для завтрака. Очищенные зерна получали в основном из макарон и белого хлеба.

По словам экспертов, разница в пользе для здоровья цельного и очищенного зерна может быть связана с тем, что цельное зерно менее обработано, чем очищенное.

Цельные зерна имеют богатый клетчаткой внешний слой и внутренний зародышевый слой, содержащий витамины группы B, антиоксиданты и небольшое количество полезных жиров.

Измельчение цельного зерна удаляет эти богатые питательными веществами компоненты, оставляя только очищенное зерно с крахмалом.

Например, вы можете рассмотреть на завтрак миску цельнозерновых хлопьев вместо рогаликов из белой муки и заменить закуски, первые блюда и гарниры из рафинированного зерна цельнозерновыми.

"Небольшие постепенные изменения в вашем рационе для увеличения потребления цельного зерна со временем будут иметь значение".

Исследование было опубликовано в Journal of Nutrition.

здоровье
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