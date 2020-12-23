Вспышки в глазах: причины, болезни и диагностика

Вспышки также могут иметь различную форму и цвет, а также различаться по частоте и продолжительности. / Фото pixabay.com

Некоторые люди могут видеть вспышки света в углу одного или обоих глаз. Вспышки также могут иметь различную форму и цвет, а также различаться по частоте и продолжительности.

Вспышки света в уголках глаза могут быть вызваны изменениями в структуре глаза, которые становятся более частыми с возрастом. Некоторые состояния, такие как аура мигрени, также могут вызывать вспышки света в глазах.

В этой статье будут рассмотрены причины появления вспышек света в уголке глаза. Это также касается случаев, когда человеку следует проконсультироваться с врачом.

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Почему они возникают?

Вспышки света в уголках глаза могут быть следствием состояния глаза или травмы. Фотопсия - это медицинское название этих вспышек, и это явление обычно возникает при изменениях внутри глаза.

Сетчатка - это тонкий слой ткани, который принимает свет в задней части глаза. Он обрабатывает свет от линзы, чтобы посылать импульсы через зрительный нерв в мозг.

Стекловидное тело представляет собой гель между сетчаткой и хрусталиком, который защищает сетчатку и поддерживает структуру глаза.

По данным Американской академии офтальмологии, большинство вспышек возникает, когда стекловидное тело меняет форму и натягивает сетчатку.

Случайные вспышки обычно безвредны и могут происходить чаще с возрастом. Однако нарушения зрения также могут возникать в результате травмы глаза, например, удара по глазу или слишком сильного трения глаза, или состояния здоровья.

Когда обращаться за помощью

Вспышки света обычно не вызывают беспокойства. Однако, если это происходит регулярно, человеку следует обратиться к врачу.

Иногда вспышки света в глазах могут сигнализировать о серьезной проблеме. Они также могут появляться рядом с плавающими объектами, которые представляют собой крошечные точки или линии, которые могут появляться в поле зрения человека.

Сочетание внезапных повторяющихся вспышек с другими нарушениями зрения может указывать на отслойку стекловидного тела или более тяжелое состояние.

Причины, связанные с глазами

Некоторые связанные с глазами причины вспышек в углу глаза могут включать:

Повреждение стекловидного тела или сетчатки

Изменения формы или положения стекловидного тела обычны и становятся более вероятными с возрастом. Отслойка стекловидного тела может вызвать эти вспышки с плавающими пометками.

Отслоение стекловидного тела - это состояние, при котором стекловидное тело отделяется от сетчатки. В настоящее время не существует лечения отслоения стекловидного тела, связанного со старением, и люди, как правило, со временем приспосабливаются к вспышкам и помутнениям.

Отслоение стекловидного тела обычно не является серьезным заболеванием. Однако для некоторых людей это может иметь серьезные последствия, такие как дыра или разрыв сетчатки.

Разрыв сетчатки может вызвать отслоение сетчатки или кровотечение в глазу. Симптомы также могут включать нечеткость или потемнение зрения.

Криотерапия и лазерная терапия - распространенные и эффективные методы лечения разрывов сетчатки. Однако у некоторых людей разрыв не вызывает никаких симптомов и не требует лечения.

Травма

Травма глаза также может вызвать вспышки в углу глаза. Травма может оказывать давление на сетчатку, вызывая вспышки.

Симптомы травмы глаза могут исчезнуть сразу и не требуют лечения. Тем не менее, человеку следует немедленно обратиться к врачу, если он испытывает какие-либо из следующих симптомов:

постоянная боль в глазах

проблемы со зрением

порезанные или порванные веки

трудности с движением глаза

изменение размера зрачка или положения глаз

кровь в глазу

ощущение, что что-то застряло в глазу

Также следует избегать касания и царапин глаза.

Цитомегаловирусный ретинит

Цитомегаловирусный ретинит - это вирус, поражающий сетчатку. Это может вызвать помутнение зрения, что может привести к потере зрения на один глаз.

Без лечения симптомы цитомегаловирусного ретинита могут распространяться на оба глаза. Вирус также может вызвать необратимое повреждение сетчатки, что приводит к слепоте.

Лечение цитомегаловирусного ретинита включает лазерную операцию на глазах и противовирусные препараты.

Другие причины

Некоторые другие состояния здоровья могут вызывать вспышки в уголках глаза, например:

Мигрень

Люди с мигренью обычно испытывают ауру. Аура - это совокупность сенсорных нарушений, указывающих на начало приступа мигрени. Эти нарушения могут включать:

визуальные нарушения, такие как вспышки света, пятна или зигзаги

потеря зрения

сенсорные изменения, такие как покалывание или онемение

трудности в разговоре или понимании других

Для лечения мигрени доступны комбинации лекарств, которые уменьшают симптомы и предотвращают приступы в будущем.

Затылочная эпилепсия

Затылочная эпилепсия - редкое заболевание, которым страдают некоторые маленькие дети и подростки. Это может вызвать судороги, нарушающие зрение, в результате чего человек может видеть мигающие огни и разноцветные пятна.

У большинства маленьких детей и подростков эти припадки прекращаются с возрастом.

Врачи могут лечить затылочную эпилепсию с помощью противоэпилептических препаратов для предотвращения судорог.

Синдром Стиклера

Синдром Стиклера - редкое генетическое заболевание, которое может вызывать проблемы с глазами, слухом и суставами. Синдром Стиклера также часто вызывает определенные черты лица, такие как маленький подбородок и волчья пасть.

Синдром Стиклера также может вызывать аномалии глаз, которые повышают риск развития отслоения сетчатки, что приводит к вспышкам и мельчайшим движениям.

В настоящее время нет лекарства от синдрома Стиклера, и лечение зависит от конкретных симптомов, которые испытывает человек. Например, если у человека отслоена сетчатка, врачи могут порекомендовать лазерную операцию, лечение замораживанием или другие виды хирургических вмешательств.

Диагностика

Диагностика мерцания в глазах включает осмотр глаз. Врач спросит пациента об их симптомах и возможных причинах, например о недавнем ударе по глазу.

Они будут визуально осматривать глаз на предмет каких-либо признаков травмы, а также будут обращать внимание на отличительные черты человека с синдромом Стиклера, такие как волчья пасть.

Глазное обследование может включать в себя вдавление склеры, которое подразумевает легкое давление на глаз. Это также может включать использование специальных линз для осмотра сетчатки.

Врач также может использовать осмотр расширенных глаз для проверки на цитомегаловирусный ретинит. Это включает использование глазных капель, чтобы расширить глаза для осмотра.

Может ли тревога вызывать вспышки в глазах?

Вспышки - необычный симптом беспокойства. Симптомы беспокойства обычно включают:

беспокойство

усталость

трудности с концентрацией внимания

раздражительность

напряжение

беспокойство

проблемы со сном

учащенное сердцебиение

потливость

затрудненное дыхание

страх

Некоторые люди сообщают, что беспокойство вызывает проблемы со зрением, в том числе видение звезд или мерцания. Тем не менее, было мало исследований в отношении нарушений зрения как симптомов тревоги.