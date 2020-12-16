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Вы в зоне риска: депрессию связали с риском критического состояния

16 декабря 2020, 22:01

Сердечный приступ происходит, когда артерия, снабжающая ваше сердце кровью и кислородом, блокируется.

Сердце, лечение
Сердечный приступ происходит, когда артерия, снабжающая ваше сердце кровью и кислородом, блокируется / eluniverso.com

Сердечный приступ происходит, когда артерия, снабжающая ваше сердце кровью и кислородом, блокируется. Жирные вещества холестерина, называемые бляшками, обычно ответственны за эту блокировку.

Этот вредный процесс известен как ишемическая болезнь сердца, состояние, которое относится к сердечным заболеваниям. Ключевой вывод исследования, опубликованного в журнале JAMA, заключается в том, что люди, испытывающие симптомы депрессии, с большей вероятностью заболеют сердечными заболеваниями или перенесут инсульт, чем те, кто сообщает о хорошем психическом здоровье.

Чтобы собрать свои выводы, исследователи из Кембриджского университета проанализировали медицинские карты более полумиллиона человек, не имевших в анамнезе болезней сердца и кровообращения, которые были включены в два разных исследования: UK Biobank (2006-2010) и Emerging Сотрудничество по факторам риска (ERFC; 1960-2008).

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После присоединения к исследованиям участникам выставляли баллы на основе анкет, оценивающих их настроение и любые симптомы депрессии, которые они испытали за предыдущие одну-две недели.

Эти баллы были разделены на пять групп в зависимости от степени тяжести симптомов.

10 лет спустя исследователи обнаружили, что люди с наивысшими показателями и с наиболее тяжелыми симптомами депрессии с тех пор чаще страдали сердечными заболеваниями или инсультом, по сравнению с людьми с самыми низкими показателями.

Более того, более высокий риск сердечных заболеваний и инсульта существовал даже после учета факторов риска сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как возраст, пол, статус курения, история диабета, артериальное давление, индекс массы тела и уровни холестерина.

Исследователи отмечают, что симптомы депрессии измерялись только тогда, когда каждый человек присоединялся к исследованию.

Это означает, что оценки не обязательно отражают чувства человека за все время, когда он участвовал в исследовании.

Профессор Эмануэле Ди Ангелантонио, исследователь Кембриджского университета, финансируемый BHF, сказал:

"Это крупнейшее на сегодняшний день свидетельство того, что чувства, связанные с депрессией, связаны с вероятностью сердечного приступа или инсульта в будущем. Наблюдаемый более высокий риск невелик по величине, и эти результаты - лишь часть головоломки. Теперь нам необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, являются ли эти наблюдаемые ассоциации причинными, и возможную биологию, стоящую за этой связью ".

Профессор сэр Нилеш Самани, медицинский директор British Heart Foundation, сказал: "Наше психическое и физическое здоровье неразрывно связаны. Из этого исследования ясно, что наши сердца и умы связаны более взаимосвязанными, чем мы думали ранее. Изучая эту ссылку дальше, мы можем найти новые способы помочь улучшить здоровье нашего сердца.

Однако важно подчеркнуть, что повышенный риск невелик и наблюдается в течение длительного периода времени. Это не должно тревожить тех, кто в настоящее время испытывает плохое настроение или чувство депрессии, по поводу здоровья их сердца.

Симптомы сердечного приступа могут включать:

Боль в груди - ощущение давления, стеснения или сдавливания в центре груди.

Боль в других частях тела - может казаться, что боль распространяется от груди к рукам (обычно поражается левая рука, но может поражать обе руки), челюсти, шее, спине и животу (животу)

  • Ощущение головокружения или головокружения
  • Потливость
  • Одышка
  • Чувство тошноты (рвота)
  • Непреодолимое чувство тревоги (похоже на приступ паники)
  • Кашель или хрипы

"Хотя боль в груди часто бывает сильной, некоторые люди могут испытывать лишь незначительную боль, похожую на несварение желудка", - объясняет NHS.

В некоторых случаях может вообще не быть боли в груди, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом.

здоровье сердце
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