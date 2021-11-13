Формируется шизоидный типаж: почему матери важно не "перелюбить" ребенка

Ребенку до трех лет важно иметь телесный контакт с мамой / Pixabay

Отношения между матерью и ребенком - это всегда нечто особенное, именно эта связь во многом повлияет на то, каким малыш вырастет. Любовь, нежность, забота, телесный контакт очень важны, но некоторые женщины могут слишком "передержать" при себе ребенка. В результате могут возникнуть проблемы. Нюансы раскрыла Главреду семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань.

"Есть люди, у которых была слишком поглощающая мать, которая слишком переобнимала и передержала при себе ребенка. Это нарушение личных границ ребенка – чересчур много телесного контакта. В результате формируется шизоидный типаж, при котором важно личное пространство и возможность осуществлять выбор самостоятельно, а также свести к минимуму любой контакт с людьми. Контакт таких людей может ранить", - объяснила эксперт.

Психолог акцентировала: очень важно соблюдать баланс между тем, чтобы "недолюбить" или "перелюбить" ребенка.

"Телесный контакт – это одна из наших базовых потребностей. Ребенку до трех лет важно иметь телесный контакт, особенно до годика, потому что ребенок через границы тела, мамины руки и пеленание "обнаруживает" себя. Если мама ребенка держала на ручках достаточно, то во взрослой жизни, когда что-то случается, человек сам себя "берет в ручки", но внутри себя, психологически. Если этого телесного контакта не было, будет возникать сильная тревога и стресс", - объяснила психолог.

Ранее семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань рассказала, как избавиться от послеродовой депрессии.

Читайте полную версию интервью Главреда с Аленой Щербань.

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