Высокий холестерин: симптом в спальне, который нельзя игнорировать

Однако, если вы не входите в группу риска, у вас все равно может развиться высокий холестерин, поэтому так важно распознавать его признаки. / Journal.spotonline

Сложность с высоким уровнем холестерина заключается в том, что его симптомы трудно обнаружить, и вместо этого внезапные чрезвычайные ситуации, такие как сердечный приступ, выявляют проблему.

По этой причине высокий холестерин иногда даже называют "тихим убийцей". Знаете ли вы этот удивительный сексуальный симптом, который может означать, что у вас высокий уровень холестерина, пишет Express.co.uk.

Опасности высокого холестерина хорошо известны. Неконтролируемый холестерин может привести к сердечным приступам и инсультам, которые могут быть фатальными.

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Врачи могут проверить ваш холестерин с помощью анализа крови. Они предлагаются тем, кто находится в группе риска: с избыточным весом, старше 40 лет или страдающим сердечными заболеваниями.

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Однако, если вы не входите в группу риска, у вас все равно может развиться высокий холестерин, поэтому так важно распознавать его признаки.

Высокий уровень холестерина может быть действительно опасным, но с ним также можно справиться, изменив свой рацион или используя лекарства.

Главное - выявить признаки повышенного холестерина до того, как он вызовет серьезные осложнения.

Сам по себе холестерин не имеет явных симптомов, но некоторые состояния могут развиться в результате высокого уровня холестерина.

Одно из таких состояний - эректильная дисфункция: если вы страдаете этой сексуальной проблемой, это может быть симптомом основных проблем со здоровьем.

Может ли высокий уровень холестерина вызвать эректильную дисфункцию?

По данным Королевского колледжа Лондона, каждый пятый мужчина в Великобритании страдает эректильной дисфункцией.

По их оценкам, к 2025 году 322 миллиона мужчин во всем мире будут страдать от эректильной дисфункции.

Эректильная дисфункция сама по себе неприятна, но знаете ли вы, что она также связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний и деменции?

Проблемы с поднятием уровня могут быть признаком слишком высокого уровня холестерина. Наиболее частой причиной ЭД является атеросклероз, то есть сужение кровеносных сосудов, которое может быть вызвано высоким уровнем холестерина.

Люк Працидес, ведущий терапевт в Numan, объясняет: "Чтобы получить и поддерживать эрекцию, кровеносные сосуды в половом члене должны иметь возможность расширяться, чтобы обеспечить достаточный приток крови к половому члену. Мужчины с высоким уровнем холестерина чаще имеют повреждение кровеносных сосудов.

Накопление холестерина и других липидов (жиров), а также клеток из крови вызывает образование бляшек внутри кровеносных сосудов и повышение жесткости стенок кровеносных сосудов, что называется атеросклерозом. Если эти атеросклеротические бляшки нарушают кровоток, у мужчины, скорее всего, будет эректильная дисфункция ".

Вам следует обратиться к врачу, если у вас началась эректильная дисфункция. Разговор об этой интимной области может нервировать, но ваш врач всегда рядом, чтобы помочь, и это может быть признаком чего-то серьезного.

Люк Працидес говорит: "Разовые эпизоды эректильной дисфункции чрезвычайно распространены и часто возникают из-за таких факторов, как чрезмерное употребление алкоголя перед сексом или некоторая тревожность из-за желания произвести впечатление на нового сексуального партнера.

"Однако, если эректильная дисфункция становится регулярным явлением, важно как можно скорее обратиться к врачу для расследования, потому что эректильная дисфункция может быть симптомом серьезного основного состояния физического или психического здоровья".

Что вызывает высокий холестерин?

У любого человека может развиться повышенный холестерин.

По данным British Heart Foundation, вы рискуете получить высокий уровень холестерина, если:

Вы едите слишком много насыщенных жиров

Вы не очень активны

У вас слишком много жира

Вы курите

У вас диабет

Как я могу снизить уровень холестерина?

Хорошая новость заключается в том, что вы можете снизить уровень холестерина или предотвратить высокий уровень холестерина, изменив свой образ жизни.

Исследования показали, что веганская и вегетарианская диеты связаны с более низким уровнем холестерина и риском сердечных заболеваний. Даже если вы не готовы полностью отказаться от мяса, сокращение количества потребляемого мяса - шаг в правильном направлении.