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Высокий холестерин: являются ли яйца основными виновниками повышения уровня холестерина?

10 июня 2021, 19:13

Яйца от природы богаты холестерином.

Яйца
Продукты, которые люди обычно едят с яйцами, такие как бекон, колбаса и ветчина, могут повысить риск сердечных заболеваний больше /Рixabay

Уровень холестерина в крови во многом зависит от диеты, веса и уровня физической активности. Диета с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и холестерина может способствовать повышению уровня холестерина.

Яйца часто - продукты с плохой репутацией, якобы, повышающие уровень холестерина, но так ли они плохи?

Яйца от природы богаты холестерином, однако холестерин в яйцах, похоже, не повышает уровень холестерина, как это делают другие холестеринсодержащие продукты, такие как трансжиры и насыщенные жиры, пишет Express.co.uk.

Хотя некоторые исследования обнаружили связь между употреблением яиц и сердечными заболеваниями, у этих результатов могут быть и другие причины, говорится в клинике Майо.

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На сайте добавлено: "Продукты, которые люди обычно едят с яйцами, такие как бекон, колбаса и ветчина, могут повысить риск сердечных заболеваний больше, чем яйца".

Эксперты в области здравоохранения советуют употреблять как можно меньше диетического холестерина.

Это предлагает человеку стремиться к тому, чтобы потребление не превышало 300 миллиграммов (мг) в день.

Одно большое яйцо содержит около 186 мг холестерина, который содержится в желтке.

Для тех, кто обеспокоен уровнем холестерина и потреблением яиц, рекомендуется употреблять один яичный желток, а остальные - с яичным белком, чтобы уровень холестерина оставался здоровым.

По мнению Heart UK, гораздо важнее ограничить количество потребляемых насыщенных жиров.

Благотворительная организация продолжила: "Слишком много насыщенных жиров может повысить уровень холестерина в крови. Итак, большинство людей могут есть яйца, если они являются частью здоровой диеты с низким содержанием насыщенных жиров. Если у вас высокий уровень холестерина в крови, вам следует ограничить количество потребляемого холестерина примерно до 300 мг в день.

Удивительная еда, повышающая уровень холестерина

Красное мясо и жирные молочные продукты - это продукты, которых лучше избегать, если вы хотите контролировать уровень холестерина.

Все продукты животного происхождения содержат некоторое количество холестерина. Но, сократив потребление продуктов животного происхождения, содержащих насыщенные жиры, вы также будете контролировать уровень холестерина в своем рационе.

Продукты с высоким содержанием холестерина включают жирные молочные продукты, такие как молоко, сыр, йогурт и сливки.

Также следует избегать животных жиров, таких как масло, маргарин и спреды из животных жиров.

Что добавить еще

Орехи были связаны с повышением уровня холестерина, но был выделен миндаль.

В исследовании, опубликованном в JAMA, употребление двух-трех порций орехов в день снижает уровень холестерина ЛПНП в среднем на 10,2 мг / дл.

Эффект снижения уровня холестерина частично объясняется фитостеринами, содержащимися в орехах.

Эти растительные соединения структурно похожи на холестерин и помогают снизить уровень холестерина, блокируя его всасывание в кишечнике.

здоровье
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