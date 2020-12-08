Высокий сахар в крови: опасные алкогольные напитки-"провокаторы"

Употребление алкоголя может вызвать этот неблагоприятный эффект, а некоторые напитки особенно опасны. / Фото pixabay.com

Диабет 2 типа обычно характеризуется высоким уровнем сахара в крови, который, как правило, повышается, если его не лечить. Уровень сахара в крови также может упасть до нездорового уровня, что может вызвать множество серьезных проблем, если у вас диабет 2 типа.

Употребление алкоголя может вызвать этот неблагоприятный эффект, а некоторые напитки особенно опасны. Поэтому важно пить умеренно и знать, чего следует избегать в предстоящий праздничный сезон.

"Если вы выпили больше одного напитка, большинство алкогольных напитков будут повышать уровень сахара в крови", - объясняет Diabetes.co.uk.

Этот эффект обычно оказывают пиво, лагер, вино, херес и ликеры.

Однако, как он объясняет, алкоголь препятствует превращению печенью белков в глюкозу, а это означает, что вы подвергаетесь большему риску гипогликемии (медицинский термин, обозначающий низкий уровень сахара в крови - авт.), когда уровень сахара в крови начинает снижаться.

Диабет 2 типа: как минимизировать риск заболевания

"Если вы выпили несколько таких напитков, вы можете ожидать повышения уровня сахара в крови с последующим устойчивым падением через несколько часов, часто во время сна", - предупреждает он.

Влияние алкоголя на уровень сахара в крови, в частности гипогликемия, может сделать чрезмерное употребление алкоголя очень опасным для любого, кто страдает диабетом.

По словам доктора Сары Джарвис, члена медицинской комиссии Drinkaware, алкоголь также может снизить эффективность гипогликемических препаратов, а это означает, что людям с диабетом необходимо проявлять особую осторожность при употреблении алкоголя.

В дополнение к этому доктор Джарвис предупреждает, что алкоголь с высоким содержанием сахара может привести к "гипогликемии". Проще говоря, люди с диабетом, которые пьют, не заметят предупреждающих признаков низкого уровня сахара в крови.

"Это приводит к гораздо более высокому риску наиболее опасного вида гипогликемии, при котором уровень сахара в крови очень низок, и значительно выше риск сердечной аритмии, повреждения головного мозга (и) инфаркта миокарда", - говорит Джарвис.

Как сократить употребление алкоголя

Чтобы снизить риск для здоровья от алкоголя, мужчинам и женщинам рекомендуется не употреблять регулярно более 14 единиц в неделю.

По данным NHS, если вы пьете до 14 единиц в неделю, лучше распределить это равномерно на три или более дней.

"Если вы пытаетесь сократить количество употребляемого алкоголя, рекомендуется иметь несколько дней без алкоголя в неделю", - советует орган, занимающийся здоровьем.

Низкий уровень сахара в крови - основные симптомы

По данным клиники Майо, если уровень сахара в крови становится слишком низким, признаки и симптомы могут включать:

Нерегулярное или учащенное сердцебиение

Усталость

Бледная кожа

Шаткость

Тревога

Потливость

Голод

Раздражительность

Покалывание или онемение губ, языка или щеки

По мере обострения гипогликемии признаки и симптомы также могут обостриться, предупреждает организм о здоровье.

К серьезным признакам относятся:

Замешательство, ненормальное поведение или и то, и другое, например, неспособность выполнять рутинные задачи.

Зрительные расстройства, такие как помутнение зрения

Судороги

Потеря сознания

Что делать?

Если уровень сахара в крови упал до нездорового уровня, вы можете предпринять некоторые меры, чтобы его поднять.

NHS рекомендует следующее:

Выпейте сладкого напитка или перекусите - например, небольшой стакан газированного напитка (не диетический вариант) или фруктового сока, небольшую горсть сладостей, три или шесть таблеток глюкозы или одну-две тюбика геля глюкозы.

Проверьте уровень сахара в крови через 10-15 минут - если он улучшится и вы почувствуете себя лучше, переходите к третьему шагу.

Если изменений мало или нет, снова попробуйте сладкий напиток или закуску и повторите измерение через 10-15 минут.

Возможно, вам придется съесть свой основной прием пищи (содержащий медленно высвобождающиеся углеводы), если это подходящее время. Или перекусите, содержащим углеводы с медленным высвобождением, например, кусок хлеба или тоста, пару печенья или стакан коровьего молока.