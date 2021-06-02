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Высокое давление: четыре физических признака, которые говорят о критическом состоянии

2 июня 2021, 07:50

В большинстве случаев высокое кровяное давление редко вызывает заметные симптомы.

Давление
Высокое кровяное давление можно легко обратить вспять / УНИАН

Высокое кровяное давление - распространенное состояние, при котором сила давления крови на стенки артерии достаточно велика, чтобы вызвать разрыв слизистой оболочки.

Когда это происходит, восковое вещество, называемое холестерином, может попасть в артерии, что может привести к сердечным заболеваниям. К сожалению, обычно нет никаких симптомов, предупреждающих об этом опасном процессе.

Однако гипертонические позывы могут вызвать заметные изменения в организме, пишет Express.co.uk.

Гипертонические позывы - это заметное повышение артериального давления без признаков повреждения органа.

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Исследование, опубликованное в журнале Hypertension, направлено на выявление симптомов, связанных с позывами к гипертонии.

В исследовании оценивалась частота гипертонических позывов в отделении неотложной помощи в течение 12 месяцев наблюдения.

Наиболее частыми наблюдаемыми признаками были головная боль, носовое кровотечение, обморок и психомоторное возбуждение.

Психомоторное возбуждение относится к широкому спектру действий, связанных с физическим движением, связанным с сознательной когнитивной обработкой.

Однако в большинстве случаев высокое кровяное давление редко вызывает заметные симптомы.

"Так что единственный способ узнать, есть ли оно у вас, - это проверить свое кровяное давление", - поясняет NHS.

Как отменить показания высокого кровяного давления

К счастью, высокое кровяное давление можно легко обратить вспять, просто изменив свой образ жизни.

Одно из самых простых, но эффективных вмешательств, которое вы можете сделать, - это уменьшить потребление соли.

Группа Action on Salt, занимающаяся вопросами соли и ее воздействия на здоровье, объясняет: "Диета с высоким содержанием соли нарушает естественный баланс натрия в организме".

Как объясняет орган, занимающийся здоровьем, это заставляет тело удерживать воду, что увеличивает давление отталкивания крови от стенок сосудов.

В соответствии с рекомендациями Великобритании по здоровью, взрослые едят не более шести граммов соли в день (2,4 грамма натрия) - это примерно одна чайная ложка.

Пересмотр диеты также следует дополнять регулярными физическими упражнениями.

"Активный образ жизни снижает кровяное давление, поддерживая сердце и кровеносные сосуды в хорошей форме, снижая риск сердечных заболеваний и инсульта", - объясняет Blood Pressure UK.

Медицинский орган добавляет: "Если у вас высокое кровяное давление, ваш врач или медсестра, вероятно, посоветуют вам попытаться стать более активными, чтобы снизить его".

здоровье
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