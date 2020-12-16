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Высокое давление: назван любимый продукт, который провоцирует гипертонию

16 декабря 2020, 10:47
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Есть очевидные продукты или напитки для завтрака, которых следует избегать при попытке контролировать.

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Есть очевидные продукты или напитки для завтрака, которых следует избегать при попытке контролировать. / 1zoom.ru

Поначалу высокое кровяное давление может показаться безобидным, потому что оно редко вызывает симптомы. Тем не менее, оно может привести к более серьезным заболеваниям.

Это происходит потому, что кровеносные сосуды затвердевают и сужаются, что процесс может затруднить приток крови и кислорода к сердцу. К счастью, вы можете изменить ситуацию, приняв решение о правильном питании, хотя некоторые из них принять легче, чем другие.

Это особенно верно, когда речь идет о выборе того, что есть на завтрак утром.

Как объясняет Express.co.uk Дэвид Винер, специалист по тренировкам в приложении Freeletics для обучения фитнесу и образу жизни, основанному на искусственном интеллекте, есть очевидные продукты или напитки для завтрака, которых следует избегать при попытке контролировать уровень артериального давления.

Среди очевидных виновников - бекон и белые тосты с маслом, и это лишь некоторые из них, - говорит он.

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"Тем не менее, есть некоторые нездоровые продукты, которые вы можете считать здоровой альтернативой, но которые могут повышать ваше кровяное давление", - говорит Винер. Одно неверное диетическое решение - это фруктовый йогурт.

"Фруктовые йогурты часто содержат много углеводов и сахара, которые могут нанести ущерб вашему кровяному давлению", - предупреждает Винер.

Почему сахар так опасен?

Исследования показывают, что сахар способствует увеличению веса у взрослых и детей. А избыточный вес и ожирение предрасполагают к повышению артериального давления. Более того, добавленный сахар, который часто попадает в йогурты, также может оказывать прямое влияние на повышение артериального давления.

Как указывает Винер, простой йогурт - гораздо более безопасный вариант, и было показано, что он положительно влияет на высокое кровяное давление.

В частности, греческий йогурт - это богатый питательными веществами молочный продукт, который богат минералами, которые помогают регулировать кровяное давление, включая калий и кальций.

Обзор 28 исследований показал, что употребление 3 порций молочных продуктов в день было связано с 13-процентным снижением риска высокого кровяного давления, а также что увеличение потребления молочных продуктов на 200 граммов в день было связано с снижение риска гипертонии на пять процентов.

От каких еще якобы здоровых продуктов вам следует отказаться?

"Употребление обработанных злаков может быть худшим способом начать свой день, если вы склонны к повышению артериального давления", - предупреждает Винер.

Как объясняет Винер, даже злаки, которые утверждают, что они "здоровые" или содержат много белка, могут вызвать повышение кровяного давления.

"Большинство из них все еще сильно переработаны и содержат гораздо больше углеводов и скрытых сахаров, чем вы можете себе представить, что может способствовать более высокому показанию артериального давления", - говорит он.

По словам Винера, любой продукт для завтрака, содержащий соль или натрий, также гарантированно повысит ваше кровяное давление.

"Употребление слишком большого количества соли заставляет ваше тело удерживать лишнюю воду, что может вызвать повышение артериального давления", - объясняет он.

"Кроме того, добавленная вода создает нагрузку на ваше сердце и кровеносные сосуды", - добавляет Винер.

Согласно NHS, вы должны стремиться съедать менее шести граммов соли в день, что составляет примерно чайную ложку.

"Помните, едите ли вы дома, готовите или едите вне дома, не добавляйте соль в пищу автоматически - сначала попробуйте ее", - советует он.

здоровье артериальное давление
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