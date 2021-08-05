Высокое давление: расслабляющая деятельность, помогающая снизить риск гипертонии

Давление / УНИАН

Высокое кровяное давление описывает то, что происходит, когда сила давления крови на стенки артерий постоянно слишком высока. Это может привести к сужению ваших артерий - процесс, который может повысить риск сердечных заболеваний.

К счастью, человек может снизить кровяное давление с помощью нескольких настроек своего рациона и образа жизни, включая расслабляющую деятельность, пишет Express.co.uk.

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Приятным способом расслабиться может стать купание в ванне или купание в сауне. Согласно нескольким исследованиям, при регулярном применении обе привычки также могут помочь предотвратить сердечные приступы и инсульты.

"Высокая температура в теплой ванне или сауне вызывает расширение кровеносных сосудов, что снижает кровяное давление", - говорит доктор Адольф Хаттер, профессор медицины Гарвардской медицинской школы.

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Он добавил: "Объем крови, перекачиваемой вашим сердцем, также увеличится, особенно в гидромассажной ванне.

"Это результат давления воды на тело, которое увеличивает нагрузку на сердце".

Согласно исследованию 2008 года с участием мышей, погружение в теплую воду активирует "белки теплового шока".

Эта группа молекул защищает клетки от жары, холода и низкого уровня сахара в крови.

Побочный продукт этого защитного процесса блокирует воспалительную реакцию, улучшает функцию инсулина и защищает от непереносимости глюкозы, вызванной ожирением.

Потенциально это может принести пользу людям с диабетом 2 типа, у которых также может быть снижена экспрессия гена в белке теплового шока HSP72.

В исследовании, опубликованном в выпуске журнала JAMA Internal Medicine за 2015 год, оценивалось влияние сауны на сердечно-сосудистую систему у более 2300 мужчин среднего возраста. Очевидная польза для здоровья включала "меньшее количество смертей от сердечных приступов, инсультов, различных сердечных заболеваний и других причин".

По сравнению с теми, кто участвовал только один раз в неделю, у тех, кто делал это два или три раза в неделю, риск смертельных эпизодов ишемической болезни сердца или сердечно-сосудистых заболеваний был на 23 процента ниже.

Те, кто участвовал четыре-семь раз в неделю, испытали на 48 процентов меньший риск подобных инцидентов.

Что касается безопасности для тех, кто принимает горячую ванну или сауну и риск гипертонии, исследование, опубликованное в Национальной библиотеке здравоохранения, исследовало.

В исследовании участвовал 21 пациент (18 мужчин и 3 женщины в возрасте 43–76 лет) со стабильной пролеченной артериальной гипертензией и 23 пациента контрольной группы (14 мужчин и 9 женщин в возрасте 19–83 лет) без гипертонии.

Систолическое и диастолическое артериальное давление и частоту сердечных сокращений измеряли на исходном уровне, во время погружения в горячую ванну при 40 ° C и в течение 10 минут после погружения.

Ни один из испытуемых не сообщил о головокружении, боли в груди или сердцебиении.

Во время погружения систолическое артериальное давление упало в обеих группах.

Обе группы показали существенное падение артериального давления.

Многочисленные исследования показали, что принятие горячей ванны или сауны может помочь снизить кровяное давление.

Это отличная система для тех, кто страдает сердечными заболеваниями, и даже для тех, кто этого не делает.

Если у вас действительно сердечное заболевание, важно сначала проконсультироваться с врачом, поскольку горячая ванна также увеличивает частоту сердечных сокращений.