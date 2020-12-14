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Высокое давление: сок из этого овоща поможет снизить его

14 декабря 2020, 21:16

Ключом к снижению высокого кровяного давления и предотвращению связанных с ним рисков является расслабление кровеносных сосудов.

артериальное давление
Ключом к снижению высокого кровяного давления и предотвращению связанных с ним рисков является расслабление кровеносных сосудов. / Фото: newsru.co.il

Высокое кровяное давление, как и многие другие состояния, само по себе не представляет серьезной угрозы для здоровья.

Однако это предвестник более серьезных проблем, таких как сердечные заболевания, поэтому необходимо держать его под контролем. Когда сила притока крови к стенкам артерий постоянно слишком высока, артерии затвердевают и сужаются, что создает предпосылки для сердечного приступа.

Ключом к снижению высокого кровяного давления и предотвращению связанных с ним рисков является расслабление кровеносных сосудов.

Определенные диетические продукты, например, свекольный сок, обладают этим восстанавливающим эффектом.

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Снижение кровяного давления луковичных сладких корнеплодов объясняется содержанием в них нитратов.

Нитраты - это соединения свекольного сока, которые превращаются в оксид азота в крови и помогают расширять и расслаблять кровеносные сосуды.

Исследователи обнаружили, что люди, которые ежедневно выпивали 250 миллилитров свекольного сока, снижали как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.

Хотя оба числа в показателе артериального давления важны для диагностики и лечения повышенного артериального давления, врачи в первую очередь сосредотачиваются на верхнем числе, также известном как систолическое давление.

"Большинство исследований показывают больший риск инсульта и сердечных заболеваний, связанных с более высоким систолическим давлением, по сравнению с повышенным диастолическим давлением", - сообщает Harvard Health.

Это особенно верно для людей в возрасте 50 лет и старше, поэтому врачи, как правило, более внимательно следят за высшим числом.

Общие диетические советы по снижению высокого кровяного давления

Жизненно важно сократить количество соли в пище - соль повышает кровяное давление.

Согласно NHS, вы должны стремиться съедать менее шести граммов соли в день, что составляет примерно чайную ложку.

"Диета с низким содержанием жиров, включающая большое количество клетчатки, такой как цельнозерновой рис, хлеб и макаронные изделия, а также много фруктов и овощей, также помогает снизить кровяное давление", - добавляет он.

Регулярные упражнения также являются неотъемлемой частью поддержания артериального давления в пределах нормального диапазона.

Регулярная физическая активность делает ваше сердце сильнее - более сильное сердце может перекачивать больше крови с меньшими усилиями.

Повышение активности может снизить систолическое артериальное давление - верхнее значение в показаниях артериального давления - в среднем на четыре-девять миллиметров ртутного столба.

Это так же хорошо, как и некоторые лекарства от кровяного давления.

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