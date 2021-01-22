Высокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врача

Это давление имеет серьезные побочные эффекты, не в последнюю очередь повышая риск сердечных заболеваний. / menslife.com

Высокое кровяное давление - распространенное состояние, при котором сила давления крови на стенки артерий постоянно слишком высока. Это давление имеет серьезные побочные эффекты, не в последнюю очередь повышая риск сердечных заболеваний.

Отсутствие симптомов, которые могут предупредить вас об этом вредном процессе, принесло высокому кровяному давлению печально известное прозвище "тихий убийца".

Однако, если высокое кровяное давление переходит определенный порог и делает это быстро, ему требуется срочная медицинская помощь, поясняет клиника здоровья Кливленда.

Читайте такжеВысокое давление: назван любимый продукт, который провоцирует гипертонию

Согласно заявлению медицинского органа, вам следует обратиться за неотложной помощью, если ваше кровяное давление составляет 180/120 или выше и у вас есть какие-либо из следующих симптомов, которые могут быть признаками повреждения органа:

Боль в груди

Одышка

Онемение или слабость

Изменение зрения

Затрудненная речь

Сильная головная боль

Как измеряется высокое кровяное давление?

Артериальное давление записывается двумя числами - систолическим и диастолическим давлением. Систолическое давление (большее число) - это сила, с которой ваше сердце качает кровь по вашему телу. Диастолическое давление (меньшее число) - это сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах. Оба они измеряются в миллиметрах ртутного столба (мм рт. Ст.). Как поясняет Национальная служба здравоохранения, высокое кровяное давление составляет 140/90 мм рт. ст. или выше (или 150/90 мм рт. ст. или выше, если вам больше 80 лет). Идеальным артериальным давлением обычно считается от 90/60 до 120/80 мм рт. Ст.

Единственный способ узнать, высокое ли у вас артериальное давление, - это проверить свое артериальное давление. "Всем взрослым старше 40 лет рекомендуется проверять артериальное давление не реже одного раза в пять лет", - поясняет NHS.

Вы также можете самостоятельно проверить свое кровяное давление с помощью домашнего прибора для измерения кровяного давления.

Как снизить высокое кровяное давление

К счастью, высокое кровяное давление обычно можно обратить вспять, сделав простые здоровые изменения. Один из самых важных советов - следить за потреблением соли, потому что соль повышает кровяное давление. Но, как указывает Harvard Health, диета, благоприятная для артериального давления, - это гораздо больше, чем минимизация потребления соли.

"Фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, бобы, орехи, цельнозерновые углеводы и ненасыщенные жиры также оказывают благотворное влияние на кровяное давление", - объясняет сайт. Упражнения также играют ключевую роль в снижении высокого кровяного давления.

Как объясняют в клинике Майо, регулярная физическая активность укрепляет ваше сердце. "Более сильное сердце может перекачивать больше крови с меньшими усилиями. Если ваше сердце может работать меньше, чтобы перекачивать кровь, сила, действующая на ваши артерии, уменьшается, что снижает кровяное давление". Так, аэробная активность может быть эффективным способом контроля высокого кровяного давления. К аэробным упражнениям относятся: