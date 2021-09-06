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Высокое кровяное давление: назван домашний напиток, который "значительно" снижает гипертонию

6 сентября 2021, 12:56

Это создает чрезмерную нагрузку на сердце, повышая риск сердечных заболеваний.

Холестерин
В исследование были включены двадцать четыре пациента с гипертонией. / ua.depositphotos.com

Артериальное давление повышается, когда кровеносные сосуды становятся все более узкими. Когда кровеносные сосуды сужаются, по ним может проходить меньше крови в любой момент времени.

Это создает чрезмерную нагрузку на сердце, повышая риск сердечных заболеваний. Поэтому очень важно отменить показания высокого кровяного давления, пишет Express.co.uk.

Улучшение диеты - одно из важных вмешательств, которые вы можете предпринять, и определенные комбинации являются оптимальными.

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Согласно исследованию, опубликованному в Пакистанском журнале пищевых наук, чесночный и медовый чай - выигрышная комбинация.

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Исследование было разработано для оценки антигипертензивного эффекта чесночного медового чая у людей.

В исследование были включены двадцать четыре пациента с гипертонией. Чтобы определить влияние чеснока и меда на высокое кровяное давление, гипертоникам в течение 42 дней давали 3 г, 5 г, 7 г чеснока и меда в виде чая, которые затем анализировали на систолическое и диастолическое кровяное давление.

Что означают эти числа?

Артериальное давление записывается двумя числами. Систолическое давление (большее число) - это сила, с которой ваше сердце качает кровь по вашему телу.

Диастолическое давление (меньшее число) - это сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах.

Оба они измеряются в миллиметрах ртутного столба (мм рт. Ст.). Данные, полученные в ходе исследования, подверглись статистическому анализу.

Результаты показали, что регулярное употребление чая с чесноком и медом продемонстрировало "значительное дозозависимое снижение" повышенного кровяного давления, отметили исследователи.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что чеснок и мед обладают многообещающим антигипертензивным потенциалом против высокого кровяного давления", - заключили исследователи.

"Чеснок и мед хорошо переносятся и могут рассматриваться как дополнительный вариант лечения гипертонии".

Общие советы

Сократите количество соли в пище и ешьте много фруктов и овощей, чтобы снизить высокое кровяное давление.

Соль повышает кровяное давление. Чем больше соли вы едите, тем выше кровяное давление.

Согласно NHS, вы должны стремиться съедать менее 6 г соли в день, что составляет примерно чайную ложку.

"Диета с низким содержанием жиров, включающая большое количество клетчатки, такой как цельнозерновой рис, хлеб и макаронные изделия, а также большое количество фруктов и овощей, также помогает снизить кровяное давление", - отмечает здоровый организм.

Он добавляет: "Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя может со временем поднять ваше кровяное давление".

Соблюдение рекомендуемых уровней - лучший способ снизить риск развития высокого кровяного давления:

Мужчинам и женщинам не рекомендуется регулярно пить больше 14 единиц в неделю.

Распределите потребление алкоголя на три дня или больше, если вы пьете до 14 единиц в неделю.

Более того, "алкоголь также является высококалорийным, что заставляет вас набирать вес и может еще больше повысить кровяное давление", - предупреждает NHS.

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