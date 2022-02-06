Выяснилось, какие продукты категорически нельзя есть на ужин

Нужно обязательно отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом - это фрукты, сладости, кисломолочные и молочные продукты.
Нутрициолог и диетолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании назвала, какие продукты категорически нельзя есть на ужин.
Нужно обязательно отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом - это фрукты, сладости, кисломолочные и молочные продукты. И откровенно вредные продукты для организма: выпечка, конфеты и другие "быстрые" углеводы.
Они нагружают поджелудочную железу и запускают механизмы гликации в организме, воспалительные процессы, инсулинрезистентность, диабет, артроз, проблемы с кожей и понижают усвояемость полезных веществ и витаминов.
Мясо, особенно тяжелые волокнистые виды (говядина, телятина). Эти продукты вызывают самое длительное брожение в кишечнике и могут привести к раздражению и проблемам с почками и печенью.
Быстрые углеводы и злаковые каши. Запомните, даже самые легкие, на первый взгляд, каши при расщеплении образуют большое количество сахара. Поэтому если вы хотите включить углеводы в свой рацион, то выбирайте безглютеновые каши: гречку, пшено, киноа, амарант и другие.
Молочные и кисломолочные продукты (даже при хорошей переносимости лактозы), молочная продукция (фрукты с йогуртом, каша молочная, творожок с ягодами, сухофруктами). Эти продукты вызывают брожение и вздутие кишечника, перед сном нам это ни к чему.
Растительные продукты, вызывающие процессы брожения (сладкий красный перец, яблоко). Это правило касается людей с дискинезией.
Сладкие корнеплоды (морковь, горошек, свекла) вызывают ответную реакцию поджелудочной железы, создавая дополнительную нагрузку.
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