Выяснилось, какие продукты категорически нельзя есть на ужин

От каких продуктов лучше отказаться на ужин

Нутрициолог и диетолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании назвала, какие продукты категорически нельзя есть на ужин.

Нужно обязательно отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом - это фрукты, сладости, кисломолочные и молочные продукты. И откровенно вредные продукты для организма: выпечка, конфеты и другие "быстрые" углеводы.

Они нагружают поджелудочную железу и запускают механизмы гликации в организме, воспалительные процессы, инсулинрезистентность, диабет, артроз, проблемы с кожей и понижают усвояемость полезных веществ и витаминов.

Мясо, особенно тяжелые волокнистые виды (говядина, телятина). Эти продукты вызывают самое длительное брожение в кишечнике и могут привести к раздражению и проблемам с почками и печенью.

Быстрые углеводы и злаковые каши. Запомните, даже самые легкие, на первый взгляд, каши при расщеплении образуют большое количество сахара. Поэтому если вы хотите включить углеводы в свой рацион, то выбирайте безглютеновые каши: гречку, пшено, киноа, амарант и другие.

Реклама

Молочные и кисломолочные продукты (даже при хорошей переносимости лактозы), молочная продукция (фрукты с йогуртом, каша молочная, творожок с ягодами, сухофруктами). Эти продукты вызывают брожение и вздутие кишечника, перед сном нам это ни к чему.

Растительные продукты, вызывающие процессы брожения (сладкий красный перец, яблоко). Это правило касается людей с дискинезией.

Сладкие корнеплоды (морковь, горошек, свекла) вызывают ответную реакцию поджелудочной железы, создавая дополнительную нагрузку.

Читайте также: