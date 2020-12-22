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Выяснилось, какую вакцину от COVID-19 скорее всего получит Украина

22 декабря 2020, 19:20
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Данная вакцина не требует очень низких температур хранения.

вакцина,вакцинация
Выяснилось, какую вакцину от коронавируса может получить Украина / Reuters

Скорее всего наша страна получит вакцину от коронавируса производства компании Astra Zeneсa.

Такой прогноз озвучил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в комментарии Украинской правде.

Чиновник напомнил, что сейчас результаты по клинической эффективности у вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneсa.

Эти три вакцины показывают такую ​​эффективность:

  • Pfizer / BioNTech - 95%,
  • Moderna - 94%
  • Astra Zeneсa - 70%.

При этом первые две нуждаются ультра-холодном хранении, с температурным режимом -60 / -80 ° C, а третью можно хранить при температуре +2 ... + 8 ° C.

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Учитывая, что еще в 2018 году сообщалось, что большинство холодильников для хранения вакцин в Украине были изношены и непригодны. Это несет реальные риски для хранения вакцин в надлежащем состоянии.

"Вместе с тем сейчас очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим зависеть от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины. По той информации, которая у нас есть, Pfizer собирается произвести 50 млн доз вакцин до конца 2020 года, Moderna - 20 млн доз, а Astra Zeneсa - 100 млн доз. Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от Astra Zeneсa. Но точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украине по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021 ", - заявил он.

Вакцина от коронавируса в Украине: последние новости

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