Выяснилось, может ли СOVID-19 переходить в хроническую форму

Пульмонолог считает, что опасный вирус запросто может оставаться в организме человека до конца его дней.
Результаты последних исследований показали, что коронавирус может оставаться в организме человека навсегда, переходя в хроническую форму. А при ослаблении иммунитета начать снова себя проявлять.
После фактического выздоровления оставшийся в организме вирус может вызывать повторное заболевание. С такими предположениями согласна Светлана Гук, врач-пульмонолог "коронавирусного отделения" в Киеве, сообщает Украина 24.
Медик дважды болела коронавирусом в течение четырех месяцев.
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"У меня дважды был ПЦР позитивный, с разницей в 4 месяца, и мы считали это повторным заражением. Сейчас идут дебаты по поводу того, что вирус может оставаться в организме человека, как и некоторые другие вирусы, например, герпес. Это исследуется, и, возможно, он будет оставаться в организме, выяснится, что у него есть такие свойства, и проявлять себя во время снижения иммунитета, как герпетическая инфекция", - сказала врач.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Источники СМИ в Кабмине и Офисе президента говорят о том, что локдауна в Украине может и не быть – власти планируют ограничиться усиленным карантином с 2 по 23 января.
- Другие источники в правительстве ранее также утверждали, что жесткого карантина в Украине не будет до Нового года.
- Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что в случае тотального локдауна в Украине, по всей стране закроют все объекты, кроме критической инфраструктуры. При этом работа транспорта будет существенно ограничена.