Выяснилось, может ли СOVID-19 переходить в хроническую форму

Врач поведала о хронической форме опасного коронавируса / Фото Reuters

Результаты последних исследований показали, что коронавирус может оставаться в организме человека навсегда, переходя в хроническую форму. А при ослаблении иммунитета начать снова себя проявлять.

После фактического выздоровления оставшийся в организме вирус может вызывать повторное заболевание. С такими предположениями согласна Светлана Гук, врач-пульмонолог "коронавирусного отделения" в Киеве, сообщает Украина 24.

Медик дважды болела коронавирусом в течение четырех месяцев.

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"У меня дважды был ПЦР позитивный, с разницей в 4 месяца, и мы считали это повторным заражением. Сейчас идут дебаты по поводу того, что вирус может оставаться в организме человека, как и некоторые другие вирусы, например, герпес. Это исследуется, и, возможно, он будет оставаться в организме, выяснится, что у него есть такие свойства, и проявлять себя во время снижения иммунитета, как герпетическая инфекция", - сказала врач.

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