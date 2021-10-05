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Вызывает лихорадку: ученые обнаружили новый неизвестный вирус

5 октября 2021, 22:20

У некоторых больных выявляли нарушения функций печени.

ученые
Вирус обнаружили в 2019 году / pixabay

Японские ученые нашли ранее неизвестный вирус, который может передаваться людям через укусы клещей и вызвать лихорадку. Впервые такой вирус обнаружили в 2019 году.

Как говорится в пресс-релизе Университета Хоккайдо, вирус получил название Йезо.

Так, вирус был обнаружен в 2019 году, когда 41-летний мужчина был госпитализирован с лихорадкой и болью в ногах после укуса клеща во время прогулки по лесу.

Второй случай с аналогичными симптомами был зарегистрирован в 2020 году. Тесты показали, что пациент не был инфицирован любыми известными вирусами, которые переносятся клещами в этом регионе. Поэтому случаи характеризовались лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

Генетический анализ вирусов, выделенных из образцов крови двух пациентов, выявил новый тип ортонаировируса (класс найровирусов), который содержит такие патогены, как вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго.

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Кроме того, специалисты обнаружили образцы крови еще нескольких пациентов, у которых с 2014 года наблюдались похожие симптомы после укусов клещей.

Каковы последствия вируса

Как рассказал вирусолог Кейта Мацуно, в Японии новым вирусом заразились семь человек. Однако, смертельных случаев до сих пор не подтверждено.

У некоторых больных выявляли нарушения функций печени. Также ученые Университета Хоккайдо проверили образцы крови диких животных, в том числе оленей и енотов. Результаты показали наличие у них антител к новому вирусу.

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Как ранее писали, ученые предположили, что часть населения планеты может быть невосприимчивой к COVID-19 из-за генетических особенностей.

viber
ученые клещ
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