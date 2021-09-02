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Вздутие живота: эксперт поделилась своими способами облегчить состояние

2 сентября 2021, 23:55

Иногда вздутие живота может быть вызвано такими заболеваниями, как синдром раздраженного кишечника.

Кишечник_живот_месячные
Чаще всего причиной неприятного вздутия живота является не диета человека / Pixabay

Как правило, вздутие живота заметно, когда в желудке накапливается избыток газа и усиливается. Это часто возникает после еды и может вызывать сильный дискомфорт и боль.

Как сообщает Express.co.uk, вздутие живота - это не то же самое, что задержка воды, хотя эти два выражения часто используются как синонимы.

Иногда вздутие живота может быть вызвано такими заболеваниями, как синдром раздраженного кишечника (СРК), особенно в вечернее время. Вздутие живота при СРК, похоже, не связано с избытком ветра. Вместо этого полагают, что это связано с беспорядочным продвижением содержимого по кишечнику.

Однако чаще всего причиной неприятного вздутия живота является не диета человека и определенные ингредиенты, которые он не переносит.

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Другие факторы, вызывающие вздутие живота, также включают предменструальный синдром (ПМС), запор и обезвоживание.

Какой бы ни была причина вздутия живота, есть быстрые и простые шаги, чтобы попытаться преодолеть проблемы с пищеварением. Джоанна Дас, фитнес-эксперт Curves, рассказала, какие изменения в образе жизни могут уменьшить количество газов в организме.

1. Уменьшите потребление алкоголя.

После употребления алкоголя на следующее утро у вас может остаться общий дискомфорт. Когда наши тела обезвожены, они удерживают воду для компенсации. Итак, после ночи, когда вы выпили, вы можете почувствовать легкое вздутие живота, поскольку алкоголь является воспалительным веществом, вызывающим отек в теле.

Если вы пьете больше рекомендованной нормы, более 14 единиц алкоголя в неделю, вы можете вызвать раздражение слизистой оболочки желудка. Придерживайтесь рекомендованной для вашего возраста дозы и не допускайте обезвоживания между напитками, чтобы вывести токсины и облегчить похмелье на следующий день.

2. Уменьшите количество соли и увеличьте количество специй

Специи могут облегчить вздутие живота, вызванное несварением желудка. Уменьшение потребления соли и увеличение потребления специй может иметь большое значение. Это потому, что вы уменьшаете натрий, который содержится в поваренной соли и вызывает задержку. Кайенский перец облегчает газообразование, что помогает уменьшить давление и спазмы. Вы можете добавлять специи в еду или посыпать напиток по своему выбору. Вы можете сделать то же самое с куркумой, добавить чайную ложку в чай ​​или смузи.

3. Ежедневно занимайтесь йогой

Ежедневные занятия йогой могут изменить вашу пищеварительную систему. Йога работает, растягивая мышцы живота и стимулируя движение в кишечнике. Включите тренировку в свой утренний распорядок, и вы увидите уменьшение вздутия живота при соблюдении правильной диеты.4. Избегайте дрожжей.

Дрожжи содержатся в таких продуктах, как хлеб, пирожные, мука и печенье. Газы после употребления хлеба являются обычным явлением, но это также может означать, что у вас повышенная чувствительность к глютену или другим веществам, содержащимся в пшенице. Попробуйте поэкспериментировать с употреблением в пищу разных видов хлеба, например, без пшеничного; если вы обнаружите, что желудок все еще воспалился, придерживайтесь бездрожжевой диеты.

5. Избегайте жевательной резинки

Жевательная резинка может показаться невинной и является быстрым средством для свежего дыхания, но она заставляет вас глотать вздутие живота. Многие жевательные резинки также содержат искусственные подсластители, такие как сорбит, ксилит и сахарные спирты. Поскольку эти сахарные спирты не усваиваются организмом, это может привести к вздутию живота. В качестве альтернативы выберите органические жевательные резинки, они низкокалорийны и не содержат подсластителей.

6. Ешьте завтраки с высоким содержанием белка

Вам следует начать свой день с употребления белка. Завтрак с высоким содержанием белка уменьшит спады в середине утра или во второй половине дня. Это также уменьшит вероятность того, что вы потянетесь за сахарной закуской, потому что она содержит ингредиенты, вызывающие вздутие живота, такие как избыток натрия.

7. Избавьтесь от трубочек

Подобно тому, как слишком быстрое принятие пищи может привести к проглатыванию лишнего воздуха, то же самое может сделать и потягивание напитков через соломинку. Дополнительный воздухозаборник вызовет вздутие живота и отечность. Если вы пьете воду через трубочку, это может быть причиной того, что в желудке остается лишняя вода. Уберите соломинку и медленно пейте через стакан или кружку.

Такие простые занятия, как прогулка, также могут заставить кишечник двигаться более регулярно, что, в свою очередь, помогает выводить из организма лишние газы. Если запор является причиной вздутия живота, жизненно важно заставить кишечник двигаться.

viber
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