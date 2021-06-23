"Взрывчатка" в крови: медик объяснил, почему возникает постковидный синдром

Люди, которые перенесли коронавирус, склонны обвинять его во всех последующих проблемах со здоровьем / Reuters

Причиной постковидного синдрома являются лимфоциты, которые активизируются коронавирусом. Они разносят с кровью по всему организму не вирус, а свое активированное состояние. Под влиянием вируса такие лейкоциты превращаются во "взрывчатку". Последствия зависят от того, где именно "взорвется эта бомба".

"Коронавирус сидит в легких, а страдают все органы. Это можно связать с активностью клеток крови. Они постоянно циркулируют, получают определенную информацию от вируса, активируются в легких, а затем в своем повышенном активном состоянии разносятся и причиняют зло тем органам и тканям, в которые они попадают прямо с нашей кровью", – объяснил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко, передает Obozrevatel.

Медицинская наука идентифицировала эти клетки: "Это нейтрофильные гранулоциты. То есть лейкоциты. 70% и более лейкоцитов – это те же нейтрофилы".

Досенко добавил, что часто люди, которые перенесли коронавирус, склонны обвинять его во всех проблемах со здоровьем, возникающих потом.

"Если человек переболел коронавирусом и отмечает ухудшение состояния, скорее всего, он свяжет это с COVID-19. Причины того, что произошло ухудшение, могут быть не связаны с коронавирусом, но люди в основном будут связывать. В этом должен разобраться врач", – сказал он.

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