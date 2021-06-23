УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

"Взрывчатка" в крови: медик объяснил, почему возникает постковидный синдром

23 июня 2021, 01:51
Прослушать новость
Остановить

Коронавирус сидит в легких, но с клетками крови разносится по всему организму.

коронавирус,больница
Люди, которые перенесли коронавирус, склонны обвинять его во всех последующих проблемах со здоровьем / Reuters

Причиной постковидного синдрома являются лимфоциты, которые активизируются коронавирусом. Они разносят с кровью по всему организму не вирус, а свое активированное состояние. Под влиянием вируса такие лейкоциты превращаются во "взрывчатку". Последствия зависят от того, где именно "взорвется эта бомба".

"Коронавирус сидит в легких, а страдают все органы. Это можно связать с активностью клеток крови. Они постоянно циркулируют, получают определенную информацию от вируса, активируются в легких, а затем в своем повышенном активном состоянии разносятся и причиняют зло тем органам и тканям, в которые они попадают прямо с нашей кровью", – объяснил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко, передает Obozrevatel.

Медицинская наука идентифицировала эти клетки: "Это нейтрофильные гранулоциты. То есть лейкоциты. 70% и более лейкоцитов – это те же нейтрофилы".

Досенко добавил, что часто люди, которые перенесли коронавирус, склонны обвинять его во всех проблемах со здоровьем, возникающих потом.

"Если человек переболел коронавирусом и отмечает ухудшение состояния, скорее всего, он свяжет это с COVID-19. Причины того, что произошло ухудшение, могут быть не связаны с коронавирусом, но люди в основном будут связывать. В этом должен разобраться врач", – сказал он.

Читайте такжеДлинный СOVID: существует ли постковидный синдром и как с ним боротьсяКак сообщал Главред, группа американских и британских врачей установила, что коронавирус оказывает прямое влияние на психическое здоровье пациентов, которые им переболели.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния и нарушения слуха.

Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.

Известный педиатр Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

коронавирус новости Украины коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «"Взрывчатка" в крови: медик объяснил, почему возникает постковидный синдром». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Под Днепром учитель жестоко изнасиловал школьницу на выпускномПод Днепром учитель жестоко изнасиловал школьницу на выпускном Муж Нади Дорофеевой пообещал "переворот" в Instagram при одном условииМуж Нади Дорофеевой пообещал "переворот" в Instagram при одном условии Особый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашенийОсобый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашений Шевченко резко прокомментировал провальную игру сборной Украины на Евро-2020 с АвстриейШевченко резко прокомментировал провальную игру сборной Украины на Евро-2020 с Австрией Что позволило СССР победить Германию: факты о Ленд-лизеЧто позволило СССР победить Германию: факты о Ленд-лизе

Последние новости

02:18

Есть ли психопатия у фанатов обмена откровенными фото по Сети - ответ психологов

01:51

"Взрывчатка" в крови: медик объяснил, почему возникает постковидный синдром

00:54

Ученые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья

00:19

Гороскоп на cегодня 23 июня 2021 всех знаков Зодиака: личные "перевороты" и прибыльные идеи Видео

00:06

На Ровенщине умер избитый сыном пассажирки водитель маршрутки Видео

Реклама
22 июня, вторник
23:03

"Будет очень хороший результат": у Зеленского объявили о документе по возвращению Крыма Видео

22:56

Серое небо и трудно дышать: до Житомира добралась коварная пылевая буря

22:17

Оккупанты Крыма оценили колоссальный ущерб от наводнения Видео

22:16

"Ситуация угрожающая": в Раде анонсировали заседание СНБО по карантину в Украине Видео

21:33

В Польша разразились смелым обвинением в адрес Путина Видео

21:03

Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе Видео

20:49

Новый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививка

20:21

Ученые смогли побороть коронавирус с помощью "наноловушек" Видео

20:21

Врач объяснила, как правильно и с пользой кушать мясо

19:58

Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии Видео

19:42

Зеленский поедет в Германию на переговоры с Меркель по Донбассу: на Банковой назвали дату Видео

19:40

Пылевая буря в Киеве: выяснились причины и есть ли угроза для жизни Видео

19:20

Кому на Западе мешает украинская коррупция мнение

19:05

Похоронили в день рождения дочери: стали известны детали жуткого убийства медсестры на Тернопольщине

18:59

Выяснилось, могут ли в Украине определять новый опасный штамм COVID Видео

Реклама
18:46

ЧП в Одесской области: в селе Лебедевка сошел оползень, начата операция по поиску людей Видео

18:27

Эксперт поведал, с какими продуктами сочетается творог, а с какими его лучше не есть

18:01

Вырезано сердце и легкие: всплыли жуткие детали замаскированного под пожар убийства на Киевщине Видео

17:59

Летний дождь пришел внезапно: в салоне поезда Львов-Мариуполь выпали осадки Видео

17:49

Данилов привел уникальное доказательство, что Черное море не должно быть "российским озером" Видео

17:21

В Кабмине предупредили о скачке тарифов: украинцы заплатят больше за отопление и горячую воду Видео

17:15

Нарушение властями обязательств перед инвесторами нанесло удар по рынку "зеленой" энергетики – СМИ

17:15

Мэр Федорук победил: Верховный суд вернул Буче под Киевом 890 га

17:04

Порошенко отдыхает в лакшери отеле во время скандала из-за его сделок с Медведчуком — эксперт

16:58

Поражает мозг: ученые объяснили опасность потери обоняния и вкуса при COVID-19 Видео

16:54

"Большая стройка": на объездной Прилук реконструируют путепровод через железную дорогу

16:31

Кива рассказал, каким образом собирается сажать на ж*пу Вирастюка Видео

16:23

Надругался прямо у дома: на Хмельнитчине педофил изнасиловал школьницу Видео

16:05

Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

15:08

"Тяжело дышать": мощная песчаная буря покрыла Киев пылью Видео

15:05

В Олешковском лесу массово цветут загадочные кактусы Видео

14:36

Почему красное мясо сильно опасно для организма - ответ ученых Видео

14:26

"Изверг": в Луцке умерла 32-летняя женщина, которую дико на глазах у ребенка избил сожитель

14:10

Тренировка с виртуальным тренером: Зеленский анонсировал создание в Украине спортивных локаций Видео

14:00

Новый налоговый закон в Украине ударит по всему украинскому бизнесу - СМИ

Реклама
13:59

Вывести рынок из "тени": СМИ дали рецепт наполнения госбюджета без "закручивания гаек"

13:38

"Мы делали глупую вещь": убийца 15-летней девочки в Никополе рассказал, как задушил свою подругу Видео

13:35

Грибы-убийцы: в Днепре маленький мальчик умер в муках от отравления

12:59

Зеленский пообещал украинцам регулярные медосмотры: кому и когда светят чекапы Видео

12:53

Путин объяснил, кто виноват, что Россия захапала Крым Видео

12:34

Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар показала свою красавицу-дочь

12:31

"К черту НАТО": в Дании вандалы осквернили памятник Шевченко Видео

12:30

Заглянула под кровать и увидела питона: харьковчанка нашла змею в своей квартире

12:08

У Google сегодня масштабный сбой: что случилось

12:04

Луческу раскритиковал сборную Украины за игру с Австрией на Евро-2020 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять