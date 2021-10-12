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Взрывной удар гриппа: эксперты предупредили о рисках масштабной пандемии

12 октября 2021, 11:51
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Этой зимой грипп грипп может поразить сильнее, чем обычно.

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Маленькие дети могут подвергаться особому риску эпидемии гриппа / УНИАН

Из-за пандемии коронавируса и искуственного сдерживания сезона гриппа в сезоне 2020 года уже в 2021-м году прогнозируется всплеск заболевания гриппом.

Как утверждают специалисты Лаборатории динамики общественного здравоохранения Питтсбургского университета, ситуация объясняется тем, что естественный иммунитет населения стал слабее.

Взрывной сезон гриппа: в чем причина

В результате многочисленных мер, принятых в 2020 году для сдерживания передачи COVID-19, в США произошло резкое снижение заболеваемости гриппом и другими инфекционными заболеваниями.

Смертность детей от гриппа снизилась с почти 200 в сезоне 2019−2020 годов до одной в сезоне 2020−2021 годов.

Это может означать, что этой зимой грипп поразить сильнее, чем обычно из-за того, что большая часть естественного иммунитета, который люди вырабатывают к болезни, возникает из-за ее распространения среди населения.

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Иммунитет к гриппу: что известно

Иммунитет к гриппу зависит от множества факторов. Грипп вызывается несколькими штаммами РНК-вируса, которые ежегодно мутируют с разной скоростью, что мало чем отличается от мутаций, происходящих в SARS-CoV-2, вирусе, вызывающем COVID-19.

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Уровень существующего иммунитета человека к штамму гриппа текущего года зависит от нескольких переменных. Они включают в себя то, насколько нынешний штамм похож на тот, с которым ребенок впервые столкнулся, похожи ли циркулирующие штаммы на ранее испытанные штаммы и насколько недавно были эти инфекции гриппа.

Рекордная эпидемия гриппа: к чему готовиться

Учитывая ограниченное распространение гриппа среди населения США в прошлом году, исследования показывают, что в этом сезоне в США может произойти крупная эпидемия гриппа. В сочетании с существующей угрозой высокоинфекционного дельта-варианта коронавируса это может привести к опасному сочетанию инфекционных заболеваний или "твиндемии".

Эксперты не исключили, что в этом сезоне в США может наблюдаться большой всплеск заболеваемости гриппом. Прогнозируется, что в США может появиться до 102 000 дополнительных госпитализаций.

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Эпидемия гриппа: кто в зоне риска

Подчеркивается, что маленькие дети могут подвергаться особому риску, поскольку они менее подвержены предыдущим сезонам гриппа и, следовательно, еще не выработали широкий иммунитет по сравнению со взрослыми.

Помимо бремени для детей, детский грипп является важной движущей силой гриппа у пожилых людей, поскольку дети передают его бабушкам и дедушкам и другим пожилым людям, добавили авторы исследования.

Ученые добавили, что хотя вакцинация против гриппа важна каждый год, в этом году крайне важно предотвратить резкое увеличение числа случаев гриппа и не допустить переполнения больниц.

Ранее сообщалось о том, что в Украине в нынешнем эпидсезоне ожидается циркуляция четырех штаммов гриппа.

По прогнозу ВОЗ, в Украине вероятно будут циркулировать четыре штамма вируса гриппа: вирус, подобный A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09вирус, подобный A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

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