Яблочный уксус против кашля: 6 способов употребления

Обычный яблочный уксус - простой способ облегчить кашель./ Фото pixabay.com

Яблочный уксус - один из многих видов уксуса. Он создается путем преобразования сахара в яблоках в ходе многоступенчатого процесса ферментации.

В течение многих лет люди использовали яблочный уксус как для приготовления пищи, так и для оздоровления, и сейчас он так же популярен в качестве тонизирующего средства для здоровья, как никогда.

Одно из старейших его традиционных применений - от кашля. Это можно сделать несколькими способами.

Средства от кашля с яблочным уксусом

Обычный яблочный уксус - простой способ облегчить кашель. Никакие исследования напрямую не показывают, как он помогает или избавляет от кашля. Тем не менее, есть несколько теорий, как это возможно.

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту. Исследования показывают, что они противомикробные. Они убивают патогены, вызывающие инфекции и кашель.

Некоторые утверждают, что яблочный уксус снимает воспаление. Однако слишком много его может вызвать воспаление и вред.

Некоторые врачи могут порекомендовать яблочный уксус в качестве домашнего средства от кашля при условии, что он используется правильно. Его кислоты могут действовать так же, как лимонный или ананасовый сок, чтобы остановить ощущение щекотки, которое приводит к кашлю.

Применение: смешайте 2 столовые ложки высококачественного яблочного уксуса в высоком стакане воды. Для облегчения кашля пейте до двух раз в день.

Избегайте употребления обычного яблочного уксуса без разбавления. Это может вызвать дискомфорт в пищеварении или разрушить зубную эмаль.

Яблочный уксус и мед от кашля

Мед - еще одно вековое естественное средство от кашля. Вместе яблочный уксус и мед составляют отличную команду.

Мед обладает некоторыми противомикробными свойствами, которые сделали его интересным для многих медицинских целей, включая успокаивающий кашель у детей.

В одном исследовании, которому доверяют, изучалось влияние двух разных типов меда по сравнению с лекарством дифенгидрамин на детей, которые кашляли по ночам. Работая с 87 детьми и их родителями, исследователи обнаружили, что оба типа меда так же эффективны, как и обычные лекарства, в лечении тех же симптомов кашля.

В клинике Майо утверждают, что мед так же эффективен, как декстрометорфан, распространенное безрецептурное лекарство от кашля.

Применение: смешайте 2 столовые ложки высококачественного яблочного уксуса с 1 столовой ложкой сырого меда в высоком стакане воды. Для облегчения кашля пейте до двух раз в день.

Из-за опасений по поводу патогенов в сыром меде не давайте сырой мед детям младше 12 месяцев. Вместо этого используйте обработанный мед.

Яблочный уксус и имбирь от кашля

Имбирь - еще одно натуральное средство от кашля. Его место в традициях народной медицины во всем мире насчитывает тысячи лет.

Это подтверждается исследованиями. Исследование 2013 года также показало, что определенные соединения, обнаруженные в имбире, могут помочь при кашле и астме благодаря своей способности расслаблять гладкие мышцы дыхательных путей.

Сочетание имбиря с яблочным уксусом может стать полноценным естественным средством от кашля.

Применение: смешайте 2 столовые ложки высококачественного яблочного уксуса и от 1/4 до 1 чайной ложки молотого имбирного корня в одном высоком стакане воды. Для облегчения пейте до двух раз в день.

При желании добавьте 1 столовую ложку меда, чтобы улучшить вкус. Не давайте сырой мед детям младше 12 месяцев.

Яблочный уксус и кайенский перец от кашля

Кайенский перец содержит капсаицин. Капсаицин - это соединение, которое, как показывают исследования, обладает обезболивающими, противовоспалительными и отхаркивающими (вызывающими кашель) свойствами.

В традиционных средствах от кашля время от времени использовался острый перец, содержащий капсаицин. Пока нет исследований, которые показывают, помогает ли кайенский перец напрямую от кашля.

С яблочным уксусом кайенский перец может облегчить боль в горле и снять воспаление при кашле. Это также может помочь стимулировать более продуктивный и менее сухой кашель.

Применение: смешайте 2 столовые ложки высококачественного яблочного уксуса и 1/4 чайной ложки молотого кайенского перца в одном высоком стакане воды. Для облегчения кашля пейте до двух раз в день.

При желании добавьте 1 столовую ложку меда, чтобы улучшить вкус.

Сироп от кашля или теплый напиток из яблочного уксуса от кашля

Чтобы добиться максимального эффекта от кашля, попробуйте объединить все вышеперечисленные ингредиенты в одно натуральное средство от кашля. Это можно сделать двумя способами.

Сироп от кашля с яблочным уксусом

Смешайте по 1/4 чайной ложки молотого имбиря и порошка кайенского перца с 2 столовыми ложками воды в небольшой банке, которую можно плотно закрыть. По желанию можно добавить до 1 чайной ложки молотого имбиря.

Затем добавьте по 1 столовой ложке сырого меда и яблочного уксуса. Хорошо смешать.

Принимайте по 1 столовой ложке этой смеси каждые три-четыре часа для облегчения кашля, пока не кончится сироп.

Когда вы не используете, плотно закройте крышку и храните сироп от кашля в холодильнике. Выбросьте оставшуюся смесь через неделю.

Теплый напиток от кашля с яблочным уксусом

Следуйте инструкциям по приготовлению сиропа от кашля из яблочного уксуса.

Затем смешайте 1 столовую ложку сиропа с 450 граммами воды.

Нагрейте (но не кипятите) смесь на плите, пока она не достигнет температуры заваренного чая.

Перелейте смесь в кружку, пейте и принимайте до двух раз в день для облегчения кашля.

Более натуральные домашние средства от кашля

Есть много других натуральных средств, трав и лекарств, которые помогут от кашля в домашних условиях.

Обязательно проверьте наличие побочных эффектов или взаимодействий, прежде чем добавлять их в свой рацион. Также рекомендуется сначала поговорить с врачом, прежде чем использовать их для замены лекарств от кашля или лечения.

бромелайн (пищеварительный фермент, содержащийся в ананасовом соке)

эхинацея

лимонный сок

корень алтея

мята перечная

пробиотики

полоскание соленой водой

тимьян

Сухой кашель против влажного кашля

Кашель совершенно естественен. Кашель помогает организму выводить раздражители и инфекционные агенты из дыхательных путей. Избавляться от кашля - не обязательно.

Влажный кашель еще называют продуктивным. Он выделяют мокроту или слизь, которая избавляет от инфекции. С другой стороны, сухой кашель может быть признаком раздражения дыхательных путей или приступа астмы.

Если вы испытываете сухой кашель (особенно вызванный астмой), не полагайтесь исключительно на домашний уксус. Проконсультируйтесь с врачом по поводу сухого кашля.

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Прекратите принимать яблочный уксус и обратитесь к врачу, если вы испытываете следующее:

кашель, который не проходит

постоянно сухой и непродуктивный кашель

лихорадка продолжительностью более 48 часов в дополнение к кашлю

кашель в результате приступа астмы, который ухудшается

Если ваш кашель связан с астмой, никогда не заменяйте одобренные врачом методы лечения домашними средствами. Вы можете попробовать домашние средства в дополнение к такому лечению, чтобы получить дополнительную поддержку, которую они могут оказать.