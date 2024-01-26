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Яблоки в молодости, яйца в зрелости: что надо есть, чтобы дожить до долголетия

Лидия Неплях
26 января 2024, 18:07
В каждом возрасте есть свои особые потребности организма.
Яблоки в молодости, яйца в зрелости: что надо есть, чтобы дожить до долголетия
Что любят долгожители/ Коллаж Главред, фото flickr (Jack Kennard), freepik

Последняя неделя января, как правило, становится моментом, когда большинство отказывается от своих новогодних поеданий. И если вам грозит отказ от диеты, попробуйте сделать это. Чтобы быть максимально здоровыми, нам всем следует сосредоточиться на правильном питании, соответствующем нашему возрасту, рассказывает The Sun дипломированный диетолог Анна Мапсон из Goodness Me Nutrition.

Выбирая богатые кальцием блюда в двадцатилетнем возрасте, вы можете защитить свои кости, в то время как белок становится более важным в более зрелом возрасте.

Анна объясняет: "Независимо от возраста, вам нужны хорошие источники клетчатки, белка и много фруктов и овощей. Но то, что находится в вашей тарелке, должно меняться и адаптироваться по мере старения, чтобы сохранить ваше здоровье в середине жизни и после нее".

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Здесь Анна рассказывает о том, какие продукты лучше всего есть в каждое десятилетие вашей жизни.

20 лет

Сыр: Вы все еще наращиваете плотность костей, поэтому такие богатые кальцием продукты, как сыр и молоко, очень важны. Вы должны стремиться к двум порциям в день. Веганы могут пополнить запасы кальция с помощью зеленых листовых овощей, а также орехов и семян.

Орехи: Они содержат антиоксиданты, предотвращающие хроническое воспаление, которое может привести к заболеваниям. Кроме того, они питают полезные кишечные бактерии, которые производят бутират - жирную кислоту, полезную для здоровья кишечника.

Избегайте перекусов: Многие из нас в 20 лет внезапно обретают большую свободу, переезжая из дома, начиная работать и имея собственные деньги. Время приема пищи может быть непостоянным, и поэтому люди в этом возрасте часто прибегают к перекусам и нездоровой пище. Ограничьте походы в McDonald's и постарайтесь выработать здоровый режим питания - три раза в день.

30 лет

Нут: Сосредоточьтесь на клетчатке. Старайтесь есть как можно больше растительной пищи. Вы можете увеличить потребление бобовых, таких как чечевица, черная фасоль и нут, которые содержат много клетчатки, мало калорий и содержат белок. Бобы эдамаме также содержат много белка.

Лосось: Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, может помочь предотвратить риск артрита и сердечных заболеваний, а также снизить высокое кровяное давление благодаря высокому содержанию жирных кислот омега-3. Также было доказано, что она улучшает настроение и уменьшает воспаление в мозге, снижая риск депрессии.

Отказ от бекона: Ограничьте продукты с высоким содержанием соли, такие как бекон и ветчина. Высокое кровяное давление - это хроническое заболевание, и хотя вы можете не заметить его последствий до 50 лет, вред часто начинается уже в тридцатилетнем возрасте.

40 лет

Зелень: Зелень, такая как шпинат и капуста, с высоким содержанием железа и магния, поможет повысить уровень энергии для занятых людей среднего возраста. Для женщин некоторые продукты, такие как тофу и нут, могут помочь сбалансировать гормоны в преддверии менопаузы. Тофу также является хорошим источником белка и может укрепить здоровье сердца.

Стейк: Более чем у каждой четвертой женщины в сорокалетнем возрасте наблюдается недостаток железа, а 15 процентов мужчин не получают рекомендуемую суточную норму. Нежирное красное мясо, например, стейк, повысит уровень железа, так же как и шпинат.

Отказ от бургеров: Многие люди в этом возрасте потребляют больше насыщенных жиров, чем им необходимо. Сократите их количество, чтобы снизить риск развития хронических заболеваний сердца с возрастом. Следует избегать бургеров, чипсов, печеных и обработанных продуктов.

50 лет

Йогурт: С возрастом плотность костной ткани снова становится важной, если вы хотите снизить риск остеопороза и падений. Попробуйте исландский йогурт, который отличается низким содержанием жира и высоким содержанием белка и кальция.

Малина: Малина не только содержит ферментируемую клетчатку, которая полезна для кишечника, но и содержит много антиоксидантов, которые защищают сердце и снижают риск развития рака.

Отказ от масла: В сливочном масле много насыщенных жиров, которые повышают риск повышения уровня холестерина и, как следствие, проблем с сердцем. Совсем отказываться от него не стоит, но постарайтесь не намазывать его на булочки толщиной в дюйм.

60 лет

Яйца: Сейчас самое время задуматься о памяти и здоровье мозга. Яйца содержат холин, который полезен для мозга, поскольку помогает вырабатывать важные нейротрансмиттеры. Кроме того, еженедельно съедайте две порции жирной рыбы, например сардин или скумбрии.

Темный шоколад: Он содержит антиоксиданты и магний, который способствует здоровому сну и помогает снизить кровяное давление. Флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, также могут оказывать благотворное влияние на кровяное давление.

Отказ от алкоголя: Скорее всего, вы будете меньше двигаться, чем раньше, поэтому вам будет не так легко сжигать калории, полученные от спиртного. Отказ от алкоголя также поможет улучшить память и когнитивные функции и снизить нагрузку на печень.

70 лет

Каша: С возрастом мы часто становимся менее активными, что может привести к запорам. Растворимая клетчатка, содержащаяся в овсяной каше, а также корнеплоды, такие как морковь и кабачок, помогут вам поддерживать регулярный режим. Они также защищают от рака кишечника.

Авокадо: полезны для кожи, так как содержат большое количество витамина Е и моно-ненасыщенных жиров, которые также способствуют здоровью сердца. Кроме того, они являются хорошим источником калия, который необходим для поддержания нормального кровяного давления.

Отказ от кофе: С возрастом многие люди испытывают проблемы со сном, поэтому сокращение потребления чая и кофе может помочь избежать слишком частого нарушения сна. Действие кофе может продолжаться до шести часов, поэтому даже послеобеденный чай или кофе может помешать вам заснуть или привести к раннему пробуждению.

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