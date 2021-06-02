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Ягоды асаи: улучшение пищеварения, давления и другие преимущества

2 июня 2021, 21:26

Ягоды асаи растут в тропических лесах.

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Ягоды асаи богаты питательными веществам/Pixabay

Ягоды асаи - похожие на виноград плоды, которые стали популярными благодаря высокому содержанию питательных веществ и антиоксидантов. Эти темно-фиолетовые ягоды являются отличным смузи и полезны для сердца, контроля уровня сахара в крови и пищеварения.

Вот что говорится в исследовании о том, как ягоды асаи могут улучшить ваше здоровье, пишет Insider.

Что такое асаи?

Ягоды асаи растут в тропических лесах Центральной и Южной Америки и стали широко доступны в США. Ягоды асаи хранятся недолго - они начинают бродить примерно через 48 часов, поэтому в магазинах их обычно можно найти в виде порошка или замороженного пюре.

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Ягоды асаи богаты питательными веществами - 100 граммов мякоти плодов асаи содержат:

  • 73 калории
  • 6 граммов жира
  • 2 грамма белка
  • 2 грамма сахара
  • 3 грамма клетчатки, 12% от рекомендуемой суточной нормы рациона.
  • Витамин А, 25% от суточной нормы
  • Кальций, 4% от суточной нормы потребления

Асаи также содержит антоцианы и флавоноиды, соединения, известные своими антиоксидантными свойствами.

1. Богат антиоксидантами

Многие фрукты содержат антиоксиданты, но ягоды асаи выделяются среди остальных. Фактически, 100 г ягод асаи обладают в десять раз большей антиоксидантной способностью, чем такое же количество черники.

Однако, поскольку ягоды асаи обычно доступны в порошке или в виде пюре, вам нужно обратить внимание на содержание в них сахара. "Убедитесь, что вы покупаете неподслащенные версии, поскольку диета с высоким содержанием добавленных сахаров может способствовать выработке свободных радикалов", - говорит Кассетти.

2. Может помочь регулировать уровень сахара в крови

"Не так много исследований о пользе ягод асаи для человека", - говорит Саманта Кассетти, доктор медицинских наук, специалист по питанию и здоровью в частной практике.

Но исследования на животных показывают, что это может помочь в борьбе с сахарным диабетом.

Отчасти это связано с тем, что асаи содержит высокий уровень полифенольных соединений, которые могут помочь изменить способ переваривания углеводов в организме и могут заставить вас чувствовать себя более сытым.

В одном из немногих исследований, проведенных на людях, опубликованном в 2011 году, участвовали 10 здоровых взрослых с избыточным весом, которые принимали 100 мг мякоти асаи два раза в день в течение одного месяца. Через месяц у участников значительно снизились уровни глюкозы в крови и инсулина - важных показателей риска диабета. У них также были небольшие скачки сахара в крови после еды, что позволяет предположить, что пюре асаи может помочь поддерживать баланс сахара в крови.

Но опять же, чтобы получить эти положительные эффекты, важно избегать подслащенных продуктов асаи, которые могут повысить уровень сахара в крови, говорит Кассетти.

3. Может улучшить здоровье пищеварительной системы

Ягоды асаи могут помочь улучшить пищеварение благодаря своим полифенольным антиоксидантам. "Эти соединения превращаются в топливо для полезных бактерий в кишечнике", - говорит Кассетти.

Наличие "хороших" кишечных бактерий важно для расщепления пищи и предотвращения чрезмерного роста вредных бактерий, которые могут привести к проблемам с пищеварением.

Ягоды асаи также богаты клетчаткой, которая помогает создать разнообразный микробиом кишечных бактерий и помогает поддерживать регулярный стул.

4. Может поддерживать здоровье сердца

Ягоды асаи могут улучшить здоровье сердца, сбалансировав уровень холестерина, что является важным фактором в борьбе с сердечными заболеваниями.

В ранее упомянутом небольшом исследовании 2011 года у участников не только улучшился уровень сахара в крови, но также снизился уровень ЛПНП или "плохого" холестерина. Снижение уровня ЛПНП особенно важно для снижения риска сердечных заболеваний.

Другое небольшое исследование, проведенное в 2018 году, показало, что молодые женщины, которые принимали 200 мг асаи каждый день в течение месяца, показали благоприятное влияние на метаболизм ЛПВП или "хорошего" холестерина в организме.

Исследователи приходят к выводу, что эти преимущества могут помочь в борьбе с атеросклерозом, который представляет собой накопление жира в артериях, который может способствовать болезням сердца

здоровье
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