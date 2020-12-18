Ягоды бузины: преимущества и опасности употребления

Сегодня бузину чаще всего принимают в качестве добавки для лечения симптомов простуды и гриппа/Pixabay

Бузина - одно из наиболее часто используемых лекарственных растений в мире. Традиционно коренные американцы использовали ее для лечения инфекций, а древние египтяне использовали его для улучшения цвета лица и заживления ожогов. Его до сих пор собирают и используют в народной медицине во многих частях Европы.

Сегодня бузину чаще всего принимают в качестве добавки для лечения симптомов простуды и гриппа.

Однако известно, что сырые ягоды, кора и листья растения ядовиты и вызывают проблемы с желудком.

В этой статье более подробно рассматривается бузина, доказательства, подтверждающие ее заявления о пользе для здоровья, и опасности, связанные с ее употреблением.

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Что такое бузина?

Бузина относится к нескольким различным разновидностям дерева самбукус, цветущего растения, принадлежащего к семейству Adoxaceae.

Самый распространенный вид - это Sambucus nigra, также известный как бузина европейская или черная бузина. Это дерево произрастает в Европе, хотя оно широко выращивается и во многих других частях мира.

S. nigra вырастает до 9 метров в высоту и имеет грозди маленьких белых или кремовых цветов, известных как цветы бузины. Ягоды собирают в маленькие черные или сине-черные пучки.

Ягоды достаточно терпкие и их нужно приготовить, чтобы их можно было есть. Цветы обладают тонким мускатным ароматом, их можно есть сырыми или приготовленными.

Различные части бузины на протяжении всей истории использовались в лечебных и кулинарных целях.

Исторически сложилось так, что цветы и листья использовались для снятия боли, отеков, воспалений, для стимуляции выработки мочи и потоотделения. Кора использовалась как мочегонное, слабительное средство и для того, чтобы вызвать рвоту.

В народной медицине сушеные ягоды или сок используются для лечения гриппа, инфекций, радикулита, головных болей, зубных, сердечных и нервных болей, а также как слабительное и мочегонное средство.

Кроме того, ягоды можно варить и использовать для приготовления сока, джема, чатни, пирогов и вина из бузины. Цветы часто варят с сахаром, чтобы сделать сладкий сироп, или настаивают в чае. Их также можно есть в свежем виде в салатах.

Польза бузины для здоровья

Есть много сообщений о пользе бузины. Они не только питательны, но также могут бороться с симптомами простуды и гриппа, поддерживать здоровье сердца и бороться с воспалениями и инфекциями, среди прочего.

Высокое содержание питательных веществ

Ягоды бузины - это низкокалорийный продукт, богатый антиоксидантами.

100 граммов свежих ягод содержат 73 калории, 18,4 грамма углеводов и менее 1 грамма жиров и белков.

Кроме того, они обладают множеством питательных свойств. Бузина содержит:

Высокое содержание витамина C: в 100 граммах фруктов содержится 6–35 мг витамина C, что составляет до 60% рекомендуемой суточной дозы (3, 4).

Высокое содержание пищевых волокон: ягоды бузины содержат 7 граммов клетчатки на 100 граммов свежих ягод, что составляет более четверти рекомендуемой дневной нормы.

Хороший источник фенольных кислот: эти соединения являются мощными антиоксидантами, которые могут помочь уменьшить повреждение организма от окислительного стресса.

Хороший источник флавонолов: бузина содержит антиоксидантные флавонолы кверцетин, кемпферол и изорамнетин. В цветках содержится до 10 раз больше флавонолов, чем в ягодах.

Богат антоцианами: эти соединения придают фруктам характерный темно-черно-фиолетовый цвет и являются сильным антиоксидантом с противовоспалительным действием.

Точный состав питательных веществ бузины зависит от сорта растения, спелости ягод, а также от экологических и климатических условий. Поэтому порции могут различаться по питанию.

Может облегчить симптомы простуды и гриппа

Было показано, что экстракты черной бузины и цветочные настои уменьшают тяжесть и продолжительность гриппа.

Коммерческие препараты из бузины для лечения простуды выпускаются в различных формах, включая жидкости, капсулы, леденцы и жевательные конфеты.

Одно исследование с участием 60 человек с гриппом показало, что у тех, кто принимал 15 мл сиропа бузины четыре раза в день, симптомы улучшались через два-четыре дня, в то время как в контрольной группе для улучшения потребовалось семь-восемь дней.

Другое исследование с участием 64 человек показало, что прием пастилок с экстрактом бузины на 175 мг в течение двух дней привел к значительному улучшению симптомов гриппа, включая лихорадку, головную боль, боли в мышцах и заложенность носа, всего через 24 часа.

Высокое содержание антиоксидантов

Во время нормального метаболизма могут высвобождаться реактивные молекулы, которые могут накапливаться в организме. Это может вызвать окислительный стресс и привести к развитию таких заболеваний, как диабет 2 типа и рак.

Антиоксиданты - это натуральные компоненты пищевых продуктов, в том числе некоторые витамины, фенольные кислоты и флавоноиды, которые способны удалять эти реактивные молекулы. Исследования показывают, что диета с высоким содержанием антиоксидантов может помочь предотвратить хронические заболевания.

Цветки, плоды и листья бузины - отличные источники антиоксидантов. Например, антоцианы, содержащиеся в ягодах, обладают в 3,5 раза большей антиоксидантной способностью, чем витамин Е.

Одно исследование, сравнивающее 15 различных сортов ягод, и другое исследование, сравнивающее типы вин, показало, что бузина является одним из самых эффективных антиоксидантов.

Хотя бузина показала многообещающие результаты в лаборатории, исследования на людях и животных все еще ограничены. Как правило, его употребление с пищей оказывает лишь небольшое влияние на антиоксидантный статус.

Кроме того, обработка ягод бузины, например экстракция, нагревание или приготовление сока, может снизить их антиоксидантную активность.

Следовательно, такие продукты, как сиропы, соки, чаи и джемы, могут иметь меньшую пользу по сравнению с некоторыми результатами, полученными в лабораторных исследованиях.

Может быть полезно для здоровья сердца

Бузина может оказывать положительное влияние на некоторые маркеры здоровья сердца и кровеносных сосудов.

Исследования показали, что сок бузины может снизить уровень жира в крови и снизить уровень холестерина. Кроме того, было обнаружено, что диета с высоким содержанием флавоноидов, таких как антоцианы, снижает риск сердечных заболеваний.

Тем не менее, одно исследование с участием 34 человек, которым давали 400 мг экстракта бузины (эквивалент 4 мл сока) три раза в день в течение двух недель, не выявило значительного снижения уровня холестерина.

Кроме того, ягоды бузины могут снизить уровень мочевой кислоты в крови. Повышенный уровень мочевой кислоты связан с повышением артериального давления и негативным влиянием на здоровье сердца.

Более того, бузина может увеличить секрецию инсулина и повысить уровень сахара в крови. Учитывая, что диабет 2 типа является основным фактором риска сердечных и сосудистых заболеваний, контроль уровня сахара в крови важен для предотвращения этих состояний.

Другие преимущества для здоровья

Есть много других известных преимуществ бузины, хотя большинство из них имеет ограниченные научные доказательства:

Помогает бороться с раком: исследования в пробирках показали, что как европейские, так и американские старейшины обладают некоторыми противораковыми свойствами.

Борется с вредными бактериями: было обнаружено, что бузина подавляет рост бактерий, таких как Helicobacter pylori, и может улучшить симптомы синусита и бронхита.

Может поддерживать иммунную систему: было обнаружено, что у крыс полифенолы бузины поддерживают иммунную защиту, увеличивая количество лейкоцитов.

Может защитить от УФ-излучения: было обнаружено, что продукт для кожи, содержащий экстракт бузины, имеет фактор защиты от солнца (SPF) 9,88.

Может усилить мочеиспускание: было обнаружено, что цветки бузины увеличивают частоту мочеиспускания и количество выведения соли у крыс.

Может обладать некоторыми антидепрессивными свойствами: одно исследование показало, что у мышей, получавших 544 мг экстракта бузины на фунт (1200 мг на кг), улучшились показатели производительности и настроения.Хотя эти результаты интересны, необходимы дальнейшие исследования на людях, чтобы определить, действительно ли эффекты значительны.

Более того, важно отметить, что не существует стандартизированного метода измерения количества биоактивных компонентов, таких как антоцианы, в этих коммерческих продуктах.

Если вы собираете цветы или ягоды самостоятельно, убедитесь, что вы правильно определили, что это американская или европейская бузина, поскольку другие виды бузины могут быть более токсичными. Также не забудьте удалить кору или листья перед использованием.

Бузина не рекомендуется детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Хотя в этих группах не сообщалось о побочных эффектах, данных, подтверждающих его безопасность, недостаточно.