Яичная диета: стоит ли ее пробовать

Яичная диета - это разновидность кетогенной диеты. / Pixabay

Яичная диета - это разновидность кетогенной диеты. Она предполагает, что люди соблюдают яичную диету в течение нескольких дней, чтобы начать снижение веса или преодолеть плато потери веса.

В Интернете есть множество руководств по диете из вареных яиц. Однако нет никаких научных доказательств того, что "яичный пост" является здоровой диетой для устойчивого похудания и общего питания, пишет Medical News Today.

Эта статья объяснит, что такое яичная диета, и рассмотрит возможные преимущества и риски ее соблюдения.

Яичная диета - это разновидность кетогенной диеты. Некоторые называют это диетой из вареных яиц.

Читайте такжеПовышают ли яйца холестерин: эксперты дали ответ

Кетогенная, или кето-диета, отличается низким содержанием углеводов, умеренным содержанием белков и высоким содержанием жиров.

Он работает, изменяя способ питания организма. Обычно сахар или глюкоза в углеводах являются основным источником энергии для организма.

При меньшем количестве углеводов организму не хватает глюкозы для удовлетворения всех своих энергетических потребностей. Вместо этого он высвобождает кетоны из хранящихся жиров. Специалисты называют это состояние кетозом. Кетоз - это разновидность частичного голодания.

Кето-диета не нова. Некоторое время люди использовали его для лечения эпилепсии. Однако в последнее время эта диета стала более популярной.

Яичный пост - это разновидность кето-диеты. Некоторые люди употребляют его в течение нескольких дней, прежде чем перейти на кето-диету. Другие говорят, что используют его, чтобы преодолеть остановившуюся или остановившуюся потерю веса.

На разных сайтах и ​​в публикациях, посвященных диетам, есть разные версии плана. Большинство из них сосредоточены на яичной диете, которая включает сыр и полезные жиры, но исключает углеводы, включая фрукты и овощи.

В настоящее время яичная быстрая диета не имеет научных обоснований.

В чем суть яичной диеты?

В Интернете доступно множество различных версий яичной быстрой диеты. Большинство советует людям следовать плану всего несколько дней, обычно от 2 до 5.

Общие правила включают:

Ешьте не менее шести целых яиц каждый день.

Ешьте пищу на основе яиц в течение получаса после пробуждения.

Ешьте пищу на основе яиц каждые три-пять часов, даже если вы не голодны.

Съешьте 15 грамм (1 столовая ложка) масла или здорового жира на яйцо.

Съешьте до 28 г полножирного сыра на яйцо.

Важно помнить, что врачи не изучали яичную быструю диету и ее влияние на организм.

Яичная быстрая диета не содержит всех необходимых организму витаминов и минералов. Большинство экспертов говорят, что лучший способ похудеть - это оставаться активным и соблюдать сбалансированную и здоровую диету.

Преимущества

Врачи не изучали яичную быструю диету, поэтому говорить о ее пользе сложно. Однако ученые изучили кетогенную диету.

Исследователи обнаружили, что диета может помочь людям похудеть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. К преимуществам похудения можно отнести:

пониженное кровяное давление

снизить холестерин

более высокая чувствительность к инсулину - это означает, что организм может лучше использовать инсулин для контроля уровня сахара в крови

Соблюдение кето-диеты может быть полезно людям с определенными заболеваниями. Врачи рекомендовали его, например, людям, страдающим эпилепсией, на протяжении десятилетий.

В настоящее время исследователи изучают, может ли диета оказаться полезной при лечении различных заболеваний, включая диабет 1 и 2 типа. Специалисты пока не уверены в ответе.

Риски

Людям с некоторыми заболеваниями следует вообще избегать кето-диеты. К ним относятся:

заболевание поджелудочной железы

заболевания печени

проблемы с щитовидной железой

расстройства пищевого поведения или расстройства пищевого поведения в анамнезе

заболевание желчного пузыря

Также стоит отметить, что существует ряд возможных краткосрочных и долгосрочных рисков для кето-диет, в том числе яичного голодания.

В краткосрочной перспективе у людей, соблюдающих кето-диету, могут возникнуть:

гриппоподобные симптомы

расстройство желудка

усталость

головокружение

проблемы со сном

запор

Со временем у них могут развиться камни в почках, заболевание печени или и то, и другое.

Кето-диета ограничивает употребление фруктов и овощей, поскольку они содержат много углеводов. Это может привести к дефициту витаминов и минералов.

Она также богата жирами. Употребление большого количества насыщенных жиров может увеличить вероятность развития серьезных заболеваний, таких как сердечные заболевания.

Кроме того, кето-диета и яичный пост являются ограничивающими диетами, из-за чего некоторым людям может быть сложнее их придерживаться.

Хотя люди могут похудеть за короткое время, они часто снова набирают вес после этого.

Что есть на яичной диете

Существует множество различных планов яичной быстрой диеты. На разных диетических сайтах и ​​в публикациях перечислены разные правила и рецепты.

Примеры включают:

сырный омлет

пирог с заварным кремом

безосновная пицца

яичный салат

фаршированные яйца

Вывод

Яичная быстрая диета может помочь похудеть в краткосрочной перспективе.

Однако люди, скорее всего, потом снова наберут вес.