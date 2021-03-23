Яичная шкорлупа: риски и преимущества при ее употреблении

Но так ли уж полезна яичная скорлупа для всех? / https://www.instagram.com/world_record_egg/

Получить достаточное количество кальция с пищей легко для большинства людей.

Однако другие не удовлетворяют свои ежедневные потребности из-за ограничительных диет, низкого потребления пищи или ее нехватки. Для этих людей могут оказаться полезными дешевые источники кальция, такие как яичная скорлупа.

Не говоря уже о том, что использование яичной скорлупы - отличный способ хоть немного сократить количество кухонных отходов.

В этой статье рассматриваются риски и преимущества добавок из яичной скорлупы, пишет Healthline.

Что такое яичная скорлупа?

Яичная скорлупа - это твердое внешнее покрытие яйца. Она состоит в основном из карбоната кальция, распространенной формы кальция. Остальное состоит из белка и других минералов.

Кальций - это важный минерал, который содержится во многих продуктах питания, включая молочные. Меньшие количества также содержатся во многих листовых и корнеплодах.

В последние десятилетия порошок яичной скорлупы, полученный из куриных яиц, использовался в качестве натуральной добавки кальция. Яичная скорлупа примерно на 40% состоит из кальция, каждый грамм обеспечивает 381–401 мг.

Половина яичной скорлупы может обеспечить достаточное количество кальция для удовлетворения суточной потребности взрослых, которая составляет 1000 мг в день.

Порошок яичной скорлупы - эффективная добавка кальция

Яичная скорлупа состоит из карбоната кальция, а также небольшого количества белка и других органических соединений.

Карбонат кальция - наиболее распространенная форма кальция в природе, из которой состоят морские ракушки, коралловые рифы и известняк. Это также самая дешевая и широко доступная форма кальция в добавках.

Исследования на крысах и поросятах подтверждают, что яичная скорлупа является богатым источником кальция. Более того, они усваиваются так же эффективно, как и чистый карбонат кальция.

Некоторые даже предполагают, что его абсорбция лучше, чем у добавок очищенного карбоната кальция.

Исследование изолированных клеток показало, что поглощение кальция из порошка яичной скорлупы на 64% больше, чем из чистого карбоната кальция. Исследователи связывают эти эффекты с определенными белками, обнаруженными в яичной скорлупе.

Помимо кальция и белка, яичная скорлупа также содержит небольшое количество других минералов, включая стронций, фторид, магний и селен. Как и кальций, эти минералы могут играть роль в здоровье костей.

Это может снизить риск остеопороза

Остеопороз - это заболевание, характеризующееся слабостью костей и повышенным риском переломов костей. В 2010 году от него пострадали около 54 миллионов пожилых американцев.

Старость - один из самых сильных факторов риска остеопороза, но недостаточное потребление кальция также может со временем способствовать потере костной массы и остеопорозу.

Если в вашем рационе не хватает кальция, прием добавок может помочь вам удовлетворить ваши ежедневные потребности. Порошок из яичной скорлупы - дешевый вариант.

Одно исследование с участием женщин в постменопаузе с остеопорозом показало, что прием порошка яичной скорлупы вместе с витамином D3 и магнием значительно укрепил их кости за счет улучшения минеральной плотности костей.

Порошок яичной скорлупы может быть даже более эффективным для снижения риска остеопороза, чем очищенный карбонат кальция.

Исследование, проведенное на голландских женщинах в постменопаузе, показало, что порошок яичной скорлупы улучшает минеральную плотность костей шеи по сравнению с плацебо. Напротив, очищенный карбонат кальция не улучшил его значительно.

Мембранные добавки из яичной скорлупы могут принести пользу здоровью суставов

Мембрана яичной скорлупы расположена между яичной скорлупой и яичным белком. Это хорошо видно, если очистить вареное яйцо.

Хотя технически не является частью яичной скорлупы, обычно она прикрепляется к ней. При приготовлении порошка из яичной скорлупы в домашних условиях нет необходимости снимать мембрану.

Мембрана яичной скорлупы в основном состоит из белка в виде коллагена. Он также содержит небольшое количество хондроитинсульфата, глюкозамина и других питательных веществ.

Незначительные количества этих полезных соединений в мембране яичной скорлупы вряд ли окажут какое-либо существенное влияние на ваше здоровье.

Однако некоторые исследования показывают, что регулярное потребление мембранных добавок из яичной скорлупы может принести пользу вашим суставам. Для подтверждения их потенциальной эффективности необходимы дополнительные исследования.

Риски употребления в пищу яичной скорлупы

При правильном приготовлении порошок из яичной скорлупы считается безопасным. Вам нужно помнить лишь о нескольких вещах.

Во-первых, не пытайтесь проглотить большие фрагменты яичной скорлупы, так как они могут повредить горло и пищевод. В следующей главе вы найдете несколько советов, как измельчить яичную скорлупу в порошок.

Во-вторых, яичная скорлупа может быть загрязнена бактериями, такими как Salmonella enteritidis. Чтобы избежать риска пищевого отравления, обязательно сварите яйца, прежде чем есть их скорлупу.

Наконец, натуральные добавки кальция могут содержать относительно большое количество токсичных металлов, включая свинец, алюминий, кадмий и ртуть.

Однако количество этих токсичных элементов в яичной скорлупе, как правило, ниже, чем в других природных источниках кальция, таких как как раковины устриц, и, как правило, не вызывает беспокойства.