УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Японские ученые рассказали, устойчив ли штамм COVID-19 "Лямбда" к иммунитету

30 июля 2021, 01:37

"Лямбда"-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител - именно об этом говорят японские ученые после опытов.

Ученые, лаборатория
Японские ученые рассказали, устойчив ли штамм COVID-19 "Лямбда" к иммунитету / Reuters

Штамм коронавируса COVID-19 "Лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. Об этом говорят ученые из Японии, основные тезисы исследования которых были опубликованы на ресурсе bioRxiv.

Исследователи указывают, что "Лямбда"-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.

Вариант коронавируса лямбда впервые выявили в Перу в минувшем году. В июле нынешнего года Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.

Читайте такжеУченые пояснили, насколько опасен штамм коронавируса "Лямбда"

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине присутствует опасный индийский штамм коронавируса Дельта. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19.

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

Доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов заявлял - вероятность возникновения суперштамма коронавируса не очень высока, но и, тем не менее, полностью не отсутствует.

штамм COVID-19 штаммы коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Японские ученые рассказали, устойчив ли штамм COVID-19 "Лямбда" к иммунитету». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит головуМагнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову "Там, где ее едят, врачам делать нечего": врач назвала самую полезную июльскую ягоду"Там, где ее едят, врачам делать нечего": врач назвала самую полезную июльскую ягоду Почему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕСПочему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕС Миллиардные убытки и транзит от РФ "на нуле": что ждет Украину после запуска СП-2Миллиардные убытки и транзит от РФ "на нуле": что ждет Украину после запуска СП-2 Налетит ураган и резко изменится погода: в Украине объявили штормовое предупреждениеНалетит ураган и резко изменится погода: в Украине объявили штормовое предупреждение

Последние новости

02:16

За два года РФ развалится, а Крым и Донбасс вернутся в Украину: эксперт назвал условие

01:37

Японские ученые рассказали, устойчив ли штамм COVID-19 "Лямбда" к иммунитету

01:15

Как перестать часто мыть волосы и забыть о жирности: советы от врача

00:51

Украина может поставить воду в оккупированный Крым: Резников назвал условие Видео

00:24

Гороскоп на сегодня 30 июля для всех знаков Зодиака: удача в делах, растраты или возвращение бывшего Видео

Реклама
00:05

Пять способов всё успевать и при этом высыпаться – совет эксперта

29 июля, четверг
23:56

Молот попал в голову: известная спортсменка трагически погибла на тренировке Видео

23:30

Синоптики рассказали, когда Украину атакует шторм и похолодает Видео

23:06

Деньги притянет как магнит: несколько простых примет, которые привлекут богатство Видео

22:56

В США одобрили увеличение финансовой помощи Украине Видео

22:24

Под Полтавой в экопарке на мужчину набросилась и растерзала пантера

22:23

Власти Киева признались, будут ли требовать деньги за парковку во дворах Видео

21:59

В Одесской области на пляже посреди бела дня умер мужчина

21:37

Зеленский перенес любимый праздник украинцев Видео

21:01

У Эрдогана бьют тревогу из-за масштабных лесных пожаров в Турции Видео

21:00

Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: 13-летнему подозреваемому суд избрал меру пресечения Видео

20:12

Приметы на 30 июля: что нельзя делать и как защитить семью от беды

20:10

Вода и энергетика: выяснилось, какие вопросы рассмотрят на выездном заседании СНБО Видео

19:30

В Карпатах разряд молнии покалечил туристов

19:30

Путин не вечен, только это ничего для Украины не меняет мнение

Реклама
19:26

Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову Видео

19:19

"Случилось самое худшее": мама убитой 6-летней девочки в Харьковской области рассказала подробности Видео

19:08

Врачи ответили, не станет ли МакSим "овощем" после комы и лечения

18:59

Оборванные провода и поваленные деревья: Черновцы вновь накрыла стихия

18:55

Машине полностью срезало крышу: под Черкассами с семьей в ДТП погиб коп из Закарпатья Видео

18:45

Евросоюз ударит по СП-2 прямо перед его запуском: в Украине назвали сценарий блокады газопровода Видео

18:25

Ученые выяснили, почему образовываются тромбы у пациентов с коронавирусом

18:22

В Украину несутся грозовые дожди и резко похолодает Видео

18:00

"Слабость режима" Беларуси: постпред РФ в ООН обвинил Тихановскую в призыве к "свержению" Лукашенко

17:57

Какие мужские болезни обостряются после коронавируса COVID-19 - ответ уролога

17:53

Платная парковка во дворах Киева: кого заставят платить за стоянку у собственного дома Видео

17:51

"Большая стройка": урбан-парк на ВДНГ откроют уже этим летом – Тимошенко

17:47

"За 5 минут вспыхнула вся гора": туристы рассказали подробности лесных пожаров в Турции Видео

17:29

Dorofeeva выступит на уникальной сцене посреди Днепра

17:22

Угроза самосуда: дом обвиненного в убийстве девочки на Харьковщине подростка взяли под охрану Видео

17:21

Горят элитные отели в городе Бодрум: людей эвакуируют по морю - фото, видео Видео

17:17

"Сломанные розетки и душ по 35 гривен": турист из Черкасс пожаловался на отдых в Кирилловке

17:04

На "Азовстали" появится новая газоочистка: это поможет локализовать неорганизованные выбросы

17:00

Ермак стал председателем президиума Конгресса местных властей Видео

17:00

"Слишком завёлся": украинского тренера выгнали из зала на Олимпиаде в Токио Видео

Реклама
16:50

Жена Джеджулы обвинила его в избиении и унижении - телеведущий публично ответил

16:38

Новые правила на дорогах Украины: водители и пассажиры будут носить светоотражающие жилеты

16:34

Консервированная кукуруза на зиму: самый вкусный рецепт Видео

16:06

На популярном курорте в Турции заполыхали лесные пожары: пламя вблизи отелей Видео

15:59

Скандальная Анна Болейн Джоди Тернер-Смит собралась на главную роль в кинокомикс Marvel

15:52

Спецпропуска для проезда в транспорте: Ляшко рассказал о подготовке к новому локдауну Видео

15:31

В Слуге народа пояснили слова Арахамии о разговоре Зеленского с Байденом на повышенных тонах

15:23

Рак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезни Видео

15:20

Поборемся за бронзу: первая ракетка Украины сенсационно уступила в полуфинале Олимпиады Видео

15:17

"Большая стройка" Зеленского начинает в 2022 году масштабное обновление областных больниц

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять