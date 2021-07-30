Японские ученые рассказали, устойчив ли штамм COVID-19 "Лямбда" к иммунитету / Reuters

Штамм коронавируса COVID-19 "Лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. Об этом говорят ученые из Японии, основные тезисы исследования которых были опубликованы на ресурсе bioRxiv.

Исследователи указывают, что "Лямбда"-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.

Вариант коронавируса лямбда впервые выявили в Перу в минувшем году. В июле нынешнего года Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине присутствует опасный индийский штамм коронавируса Дельта. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19.

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

Доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов заявлял - вероятность возникновения суперштамма коронавируса не очень высока, но и, тем не менее, полностью не отсутствует.