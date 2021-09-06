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Яйца помогают худеть, если не совершать эти пять ошибок

6 сентября 2021, 15:58

Жир тоже насыщает - он замедляет пищеварение, в результате чего мы дольше чувствуем сытость.

Яйца
Тем не менее, есть несколько рекомендаций, которым нужно следовать при употреблении яиц. / pixabay

Яйца являются отличным источником питательных веществ, а также, согласно Министерству сельского хозяйства США, они являются богатым источником белков и жиров - двух макроэлементов, которые играют важную роль в управлении весом.

Белок важен, потому что, согласно клинике Майо, когда вы уменьшаете потребление калорий и начинаете немного терять вес, часть этого неизбежно будет приходиться на мышцы (а не только на жир), пишет Livestrong.com.

Однако получение достаточного количества белка может помочь вам сохранить ваши мышцы - или, по крайней мере, минимизировать количество, которое вы теряете, - что поддерживает ваш метаболизм в состоянии покоя, помогая вам сжигать больше калорий в целом.

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Согласно статье, опубликованной в апреле 2015 года в Американском журнале клинического питания, белок также способствует снижению веса, поскольку он помогает вам чувствовать себя сытым, требует больше энергии для переваривания и повышает уровень гормонов сытости.

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Жир тоже насыщает - он замедляет пищеварение, в результате чего мы дольше чувствуем сытость, по словам Гарвардского университета T.H. Школа общественного здравоохранения Чан. Итак, да, получение достаточного количества жира может помочь с потерей веса.

Тем не менее, есть несколько рекомендаций, которым нужно следовать при употреблении яиц. Помните о следующих типичных ошибках, если вы пытаетесь похудеть.

Ошибка 1: есть только белки

Если вы все еще удаляете желток каждый раз, когда готовите яичницу-болтунью, значит, вы не делаете себе никаких поблажек, когда речь идет о похудании или получении жизненно важных питательных веществ.

Да, желтки содержат большую часть жира, содержащегося в яйце, но диетические жиры не приводят к увеличению жировых отложений - это связано с избытком калорий. Кроме того, по данным Министерства сельского хозяйства США, желток содержит половину белка, содержащегося в яйце.

Наконец, желток - это то место, где находится большинство питательных веществ. Если вы выбрасываете желток, вам не хватает холина, фолиевой кислоты, железа, селена, фосфора, цинка, тиамина и витаминов A, B6, B12, D и E, согласно данным Американского яичного совета.

Ошибка 2: ограничение яиц на завтрак

Не ограничивайте себя (или свою диету), считая яйца только пищей для завтрака. Их также можно подавать на обед и ужин и даже в качестве закуски.

Их легко добавлять в еду помимо завтрака: бутерброды с яичным салатом делают обед питательным и успокаивающим. Или наслаждайтесь яйцами-пашот в качестве источника белка в салате или зерновой миске.

На ужин добавьте легкое яйцо поверх гамбургера или добавьте пару в жаркое перед подачей на стол.

Яйцо, сваренное вкрутую, с солью и перцем - это восхитительный полдник, который доставит вам удовольствие до следующего приема пищи.

Ошибка 3: готовить их с нездоровыми жирами

Жарить яйца в масле или маргарине, если вы пытаетесь придерживаться здоровой диеты или похудеть, - это своего рода поражение. Конечно, это может быть приятным на вкус, но с точки зрения питательности это значительно снизит уровень питательности вашей еды.

Мы не говорим, что нужно избегать всех жиров. Нашему организму нужен жир, а диетический жир может помочь в потере веса. Однако нездоровые жиры, такие как насыщенные и трансжиры, могут увеличить риск сердечных заболеваний, инсульта, диабета и других хронических состояний, согласно изданию Harvard Health Publishing.

Вместо этого готовьте яйца с ненасыщенными жирами, такими как оливковое, авокадо и рапсовое масло. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует выбирать масла с содержанием насыщенных жиров менее 4 г на столовую ложку и без трансжиров или частично гидрогенизированных масел.

Или, что еще лучше, выберите яйца-пашот или вареные яйца, которые не требуют дополнительных калорий для приготовления.

Ошибка 4: сочетание их с беконом и другими нездоровыми продуктами для завтрака

Наше восприятие яиц изменилось с годами, особенно по мере развития науки, и теперь мы знаем, что яйца могут быть частью здорового питания.

Тем не менее, не позволяйте здоровым свойствам яиц распространять ореол здоровья на все остальное, что вы с ними едите, например, сильно переработанное красное мясо (бекон, колбаса) или очищенные зерна (блины, вафли).

Более здоровые варианты сочетания яиц включают овощи и небольшую порцию сыра для омлета, заправленного сальсой. Или попробуйте яичницу с цельнозерновым английским маффином и фруктом или йогуртом.

Ошибка 5: слишком много еды

Да, ограничение на диетический холестерин было снято, когда Министерство здравоохранения и социальных служб США опубликовало свои рекомендации по питанию для американцев на 2015-2020 годы. Но это не значит, что вы можете потреблять их с энтузиазмом.

Хотя технически не существует верхнего предела холестерина, в рекомендациях говорится, что "люди должны есть как можно меньше диетического холестерина, придерживаясь здорового режима питания".

По данным Harvard Health Publishing, когда дело доходит до яиц, лучше придерживаться в среднем одного яйца в день. Если у вас диабет или другие факторы риска сердечных заболеваний, вы можете есть не более трех яиц в неделю.

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