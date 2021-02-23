Язва на языке: причины появления и болезни

Язвы на боковой стороне языка могут выглядеть и ощущаться по-разному в зависимости от того, что их вызывает./ 048.ua

Боль на краю языка может развиться по разным причинам. Часто язвы во рту не являются признаком серьезного заболевания. Это могут быть язвы, герпес или результат незначительной травмы.

В некоторых случаях серьезные, повторяющиеся или стойкие язвы во рту могут быть симптомом основного заболевания.

В этой статье обсуждаются возможные симптомы язвочек на боковой стороне языка, сообщает Medical News Today.

Признаки и симптомы

Язвы на боковой стороне языка могут выглядеть и ощущаться по-разному в зависимости от того, что их вызывает. Они могут быть:

маленькими и красными

крупнее, с белым или серым центром и красными краями

открытые и кровянистые

Язвы на боковой стороне языка также могут возникать вместе с другими симптомами, такими как отек или затруднение жевания или глотания.

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Большинство язв во рту вызывают незначительные заболевания, но язвы на боковой стороне языка могут быть признаком основного заболевания, которое может потребовать медицинской помощи.

Стоматит

Язвы во рту - это небольшие безвредные язвы, которые могут появиться на языке. Симптомы язвы язвы включают:

небольшие язвочки, которые начинаются как красная шишка, а затем развиваются в белом или сером центре с плоскими красными краями

боль и болезненность

симптомы, которые ухудшаются, когда человек ест соленую, острую или кислую пищу

Язвы, как правило, заживают самостоятельно через 7–10 дней. Они не заразны.

Врачи точно не знают, что вызывает язвы, но Национальная служба здравоохранения Соединенного Королевства (NHS) отмечает, что их могут вызвать следующие факторы:

незначительные травмы, такие как прикус языка, трение от скоб или зубных протезов, а также пищевые ожоги во время еды

пищевая непереносимость или аллергиястресс

дефицит железа или витамина B12

определенные лекарства, такие как бета-блокаторы или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Гормональные изменения, такие как те, которые происходят во время беременности, и генетика также могут сделать язвы более вероятными для некоторых людей. Люди с хроническими заболеваниями, такими как воспалительное заболевание кишечника (СРК) и целиакия, также могут испытывать их.

Частые язвы могут указывать на основное заболевание, такое как дефицит витаминов, которое может потребовать медицинской помощи.

Герпес

Герпес - это пузыри, наполненные жидкостью, которые возникают из-за инфекции вирусом простого герпеса (ВПГ). Обычно они появляются вокруг рта, но иногда развиваются на языке.

Симптомы герпеса включают:

покалывание или жжение до появления герпеса

болезненные, заполненные жидкостью волдыри, которые лопаются, выделяют жидкость, а затем покрываются коркой

язвы, которые заживают, а затем появляются снова, иногда в ответ на стресс или болезнь

Некоторые люди также испытывают лихорадку во время обострения герпеса.

Для полного заживления герпеса требуется около 1 недели. В это время они заразны, потому что жидкость внутри них содержит ВПГ. По этой причине важно избегать появления язв и принимать меры для предотвращения передачи ВПГ других.

Красный плоский лишай полости рта

Красный плоский лишай - это хроническое аутоиммунное заболевание, которое может поражать кожу и внутреннюю часть рта. Красный плоский лишай часто возникает только во рту, чаще всего на внутренней стороне щек и по бокам языка.

Симптомы красного плоского лишая включают:

болезненные язвы

белые или похожие на кружево пятна, которые чешутся

воспаленные и шелушащиеся десны

приподнятые красные или фиолетовые участки на теле, которые врачи называют бляшками

желтовато-коричневые бляшки на ладонях и подошвах

Несколько факторов могут способствовать возникновению красного плоского лишая, включая генетику, травму во рту, вирусные инфекции, такие как гепатит С, а также эмоциональный или физический стресс. Состояние может пройти в течение нескольких лет, но для красного плоского лишая полости рта часто требуется больше времени.

В тяжелых случаях может потребоваться комбинация лекарств и различных методов лечения, таких как терапия ультрафиолетовым светом.

Эритроплакия

Эритроплакия - это состояние, при котором во рту появляются красные пятна. Это может произойти в любом месте во рту, в том числе на боковой стороне языка. Если пластырь относительно небольшой, человек может принять его за рану или язву.

Люди могут не замечать эритроплакию, поскольку она может быть плоской, безболезненной и не вызывать других симптомов. Однако этот тип поражения иногда бывает предраковым.

По данным Американского онкологического общества, наиболее частыми причинами эритроплакии являются:

курение

жевательный таба

протезы, которые натирают

Эритроплакия также может возникать наряду с лейкоплакией, аналогичным заболеванием, которое вызывает белые поражения.

Рак

Рак может привести к появлению язв во рту несколькими способами. Люди с раком полости рта могут испытывать на языке поражения или наросты, напоминающие язвы. Рост часто бывает безболезненным и сначала небольшой, но может быть быстрым.

У людей с другими видами рака также могут развиться язвы во рту в ответ на некоторые виды химиотерапии, иммунотерапии или лучевой терапии.

Примерно 90% всех видов рака полости рта представляют собой плоскоклеточные карциномы. Врачи могут удалить их хирургическим путем. По данным NHS, у этого есть высокий шанс вылечить рак, если врачи обнаружат его на ранней стадии.

На более поздних стадиях рака полости рта может потребоваться комбинация хирургического вмешательства, лучевой терапии и лекарств.