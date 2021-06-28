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Названы 15 продуктов, которые можно употреблять после истечения срока годности

28 июня 2021, 12:15
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Нужно понимать разницу между сроком годности и сроком потребления продуктов, считают специалисты.

Продукты
Сырые мясо, курицу и рыбу нельзя употреблять в пищу после истечения срока годности / pixabay

Такие продукты, как йогурты, сухофрукты, вяленая колбаса и сыр, рис, макароны и алкоголь можно употреблять в пищу даже после того, как истек их срок годности. Следует различать срок годности и срок потребления. Первый случай свидетельствует о том, что продукт есть можно. Срок потребления действует для продуктов, которые быстро портятся – сырое мясо, курица и рыба. В этом случае нужно четко придерживаться указанных сроков и не употреблять таких продуктов в пищу. Об этом заявили в Организации потребителей Испании.

Как рассказали испанские журналисты издания Vanguardia со ссылкой на Организацию потребителей Испании, срок годности указывает, что продукты уже потеряли свои органолептические свойства, но их все еще можно употреблять в пищу без опасений для здоровья.

Однако стоит обратить внимание на срок потребления. Такие продукты, как сырое мясо, курица и рыба являются скоропортящимися. Поэтому их ни в коем случае нельзя есть после того, как истекли указанные даты.

Какие продукты можно употреблять после истечения срока годности

  • Йогурты
  • Хлеб для тостов
  • Сухофрукты
  • Вяленая колбаса
  • Вяленый сыр
  • Консервированные томаты
  • Макароны
  • Чипсы
  • Рис
  • Бобовые
  • Прохладительные напитки
  • Сдобные изделия и печенье
  • Алкоголь
  • Варенье
  • Супы быстрого приготовления

Какие продукты нельзя употреблять после того, как истек срок потребления

  • Сырое мясо
  • Сырая курица
  • Сырая Рыба

В Организации потребителей Испании утверждают, что если выпечка и хлеб начинают высыхать, то их можно использовать для приготовления тирамису, пудингов, французских тостов, сухарей, гренок или чесночного супа.

Перед тем, как истекает срок годности колбасных изделий, их следует заморозить. Заморозить можно и сыр, однако под воздействием низкой температуры сыры становятся более сухими. Такое же правило действует также для фруктов и овощей.Читайте такжеНазваны топ-9 продуктов, которые никогда не испортятся

Специалисты считают, что свежие овощи и фрукты, которые начали подгнивать или покрываться плесенью, можно есть только после того, как с большим запасом будет удален поврежденный участок. Нужно действовать осторожно: плесень проникает глубоко в продукт и может выделять токсичные вещества, провоцирующие рак и генетическим изменения.

Свежие мясо и рыбу нужно либо заморозить, либо их приготовить. Можно приготовить их на день позже, если перед этим подвергнуть мясо и рыбу длительной термической обработке.

хлеб мясо здоровье колбаса рыба варенье йогурт
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