Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят / 1zoom.ru

Хотите знать, что будет, если много есть огурцов? Можно, например, хорошо похудеть: огурцы очищают организм и нормализируют работу пищеварительного тракта. А можно, наоборот, заработать язву.

Что лечит огурец и чем он опасен, в чем польза огурцов для мужчин и женщин, а еще почему полезно есть перезревшие огурцы – выяснил Главред.

Что лечит огурец

Для того, чтобы полезные свойства огурца проявились в полной мере – нужно в день съедать хотя бы одну штучку. В этом случае со временем можно рассчитывать на похудение, улучшение состояния кожи (помогает с увлажнением, покраснениями, высыпаниями и мелкими морщинками), уменьшение отеков.

Читайте такжеЧем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно естьТакой результат обеспечивает состав огурца: овощ состоит из воды на 95 процентов, оставшиеся проценты – это клетчатка. Плюс в огурцах есть тартроновая кислота, которая мешает образованию жира.

А огуречные фисетины укрепляют память и снижают риск развития такого заболевания, как болезнь Альцгеймера.

Еще огурец лечит апатию, помогает при депрессии и усталости – благодаря гормону радости серотонину, что тоже входит в его состав.

Огуречная кожура: польза и вред

Огуречная кожура снижает уровень сахара в крови, улучшает метаболизм и очищает сосуды от холестериновых бляшек. Потому что в ней содержатся:

витамины А, К, С;

витамины группы В – но в меньшей степени;

минералы: калий, магний, железо, фосфор, медь.

Именно кожура содержит больше всего полезных элементов. Однако важно помнить и про опасность, которую она таит: кожуру огурцов зачастую натирают воском, чтобы овощ дольше хранился и у него был более презентабельный вид. Поэтому у слишком красивых на вид огурцов кожицу лучше срезать.

Чем опасны огурцы: вред огурцов

Противопоказания огурцов не так велики, как их полезные свойства, но они также имеются.

Врачи не советуют налегать на огурчики людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. То есть огурцы лучше не есть при язве, колите, гастрите.

Огуречный сок повышает уровень кислотности желудка. А если съедать слишком много огурцов (сидеть исключительно на огуречной диете), то можно растянуть желудок.

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Польза перезрелых огурцов

Перезревшие огурцы часто имеют не лучший вид. Да и вкус у них специфический. В то же время даже от перезревших огурцов есть польза организму.

Если такие огурцы выращены не в теплице, а на открытом грунте, то в них накапливается витамин D. А огуречные семена (которых в перезревшем плоде намного больше) являются натуральным успокоительным. Отвар из перезрелых огурцов народная медицина рекомендует пить при болезнях печени и желтухе.

В то же время злоупотреблять перезревшими огурцами не стоит: это еще и хорошее слабительное.