Зачем нужен коллаген: ученые дали ответ

Производство коллагена в нашем организме естественным образом начинает замедляться с возрастом/Pixabay

Коллаген - это то, что помогает придать нашей коже прочность и эластичность, а также заменить омертвевшие клетки кожи. Этот ингредиент часто содержится в лосьонах для тела и косметических кремах, а также во многих косметических процедурах, прославленных знаменитостями.

Производство коллагена в нашем организме естественным образом начинает замедляться с возрастом, что часто приводит к появлению более эстетичных признаков старения, таких как усиленные морщины и дряблая кожа, пишет Express.co.uk.

Но коллаген также играет ключевую роль в процессе внутреннего старения, влияя на такие области, как боли в суставах и здоровье сердца.

С возрастом в организме вырабатывается меньше коллагена, что приводит к сухости кожи и образованию морщин.

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Но коллаген может играть роль в укреплении кожи, повышать ее эластичность и увлажнение.

Так, в одном исследовании женщины, которые принимали добавку, содержащую 2,5–5 граммов коллагена в течение восьми недель, испытали меньшую сухость кожи и значительное увеличение эластичности кожи по сравнению с теми, кто не принимал добавку.

Другое исследование показало, что у женщин, которые ежедневно в течение 12 недель пили напиток, смешанный с добавкой коллагена, наблюдалось повышенное увлажнение кожи и значительное уменьшение глубины морщин по сравнению с контрольной группой.

Что касается суставов, коллаген помогает поддерживать целостность хряща человека - резиноподобной ткани, которая защищает суставы.

Но поскольку количество коллагена в вашем организме уменьшается с возрастом, возрастает риск развития дегенеративных заболеваний суставов, таких как остеоартрит.

Исследования показали, что прием добавок коллагена может помочь улучшить симптомы остеоартрита и уменьшить боль в суставах в целом.

В одном исследовании 73 спортсмена, которые потребляли 10 г коллагена ежедневно в течение 24 недель, отметили значительное уменьшение боли в суставах при ходьбе и в состоянии покоя, что было обнаружено в группе, которая его не принимала.

Что касается здоровья сердца, коллаген обеспечивает структуру артерий, и без достаточного количества коллагена артерии могут стать слабыми и хрупкими.

Если это произойдет, это может привести к атеросклерозу - состоянию, характеризующемуся сужением артерий.

Атеросклероз также может привести к сердечным приступам и инсультам.

В одном исследовании 31 здоровый взрослый человек принимал 16 г коллагена ежедневно в течение шести месяцев.

К концу исследования участники испытали значительное снижение показателей жесткости артерий по сравнению с тем, как это было до того, как они начали принимать добавку.

Но необходимы дополнительные исследования роли добавок коллагена в здоровье сердца.