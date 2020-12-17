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Зачем нужно использовать тесты на обоняние при COVID-19 - ответ ученых

17 декабря 2020, 04:44
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Специалисты из Королевского колледжа Лондона закончили новое исследование по поводу тестов на обоняние при заболевании COVID-19.

Обоняние
Зачем нужно использовать тесты на обоняние при COVID-19 / Pinterest

Потеря обоняния (т.н. аносмия) была ключевым симптомом COVID-19 в апреле нынешнего года. 65% взрослых с положительным результатом на коронавирус сообщали о потере обоняния.

Об этом говорится в статье, которую для специализированного издания The Lancet написали специалисты из Королевского колледжа Лондона. рассказали, что, причем значительная часть из них никогда не испытывала повышения температуры, хотя у 40% людей с положительным результатом была и лихорадка.

По данным ученых, приблизительно у 16% людей с положительным результатом анализа потеря обоняния была единственным симптомом COVID-19. Важно отметить, что во время заражения COVID-19 аносмия длится около семи дней, а часто и дольше, тогда как у большинства людей лихорадка продолжается не более трех суток.

Кроме того, исследование ученых из Университетского колледжа Лондона продемонстрировало, что более 75% людей, которые сообщили о потере обоняния во время первой волны COVID-19, дали положительный результат на антитела к коронавирусу (несмотря на то, что у каждого четвертого из них не было других классических симптомов).

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Тесты на коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 5 ноября главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что работодатель не имеет права требовать от работника отрицательный результат ПЦР-теста после того, как тот переболел COVID-19 и больничный лист закрыт.
  • 26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
ученые COVID-19 потеря обоняния
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