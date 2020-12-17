Зачем нужно использовать тесты на обоняние при COVID-19 - ответ ученых

Зачем нужно использовать тесты на обоняние при COVID-19 / Pinterest

Потеря обоняния (т.н. аносмия) была ключевым симптомом COVID-19 в апреле нынешнего года. 65% взрослых с положительным результатом на коронавирус сообщали о потере обоняния.

Об этом говорится в статье, которую для специализированного издания The Lancet написали специалисты из Королевского колледжа Лондона. рассказали, что, причем значительная часть из них никогда не испытывала повышения температуры, хотя у 40% людей с положительным результатом была и лихорадка.

По данным ученых, приблизительно у 16% людей с положительным результатом анализа потеря обоняния была единственным симптомом COVID-19. Важно отметить, что во время заражения COVID-19 аносмия длится около семи дней, а часто и дольше, тогда как у большинства людей лихорадка продолжается не более трех суток.

Кроме того, исследование ученых из Университетского колледжа Лондона продемонстрировало, что более 75% людей, которые сообщили о потере обоняния во время первой волны COVID-19, дали положительный результат на антитела к коронавирусу (несмотря на то, что у каждого четвертого из них не было других классических симптомов).

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