УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Зачем ставят банки: в чем их польза и что ими можно лечить

Сергей Кущ
28 августа 2023, 11:26 обновлено 28 августа, 11:26
47
Следует помнить, что банки следует применять с осторожностью и с учетом индивидуальных особенностей организма.
Зачем ставят банки
Зачем ставят банки / Фото: скриншот YouTube

Искусство лечения банками существует уже многие столетия и продолжает привлекать внимание как сторонников традиционной, так и альтернативной медицины. В чем заключается польза этого метода и какие заболевания можно облегчить, используя банки?

В чем польза ставить банки?

Баночный массаж способствует улучшению кровообращения и лимфотока, снятию напряжения в мышцах, а также может помочь в борьбе с болями в спине и суставах.

Что можно лечить банками?

Банки используются для облегчения различных состояний, включая боли в спине, мышечные спазмы, простудные симптомы, а также для улучшения общего самочувствия.

видео дня

Какой эффект от банок на спине?

Банки на спине могут создать разрежение, что способствует улучшению кровообращения, расслаблению мышц и улучшению лимфотока. Это может помочь в снятии боли и напряжения.

Что означают следы от банок?

Следы от банок, так называемые "синяки" или "кровоподтёки", появляются из-за разрыва капилляров при вакуумном массаже. Этот эффект, в сущности, является свидетельством активации кровообращения в области, где были поставлены банки.

Почему появляются синяки после банок?

Появление синяков после баночного массажа связано с разрывами мелких капилляров под кожей. Обычно, следы от банок исчезают через несколько дней после проведения процедуры.

Следует помнить, что банки следует применять с осторожностью и с учетом индивидуальных особенностей организма. Перед использованием данного метода всегда рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости
Реклама

Главное за день

Самолеты F-16 появятся на фронте весной 2024 года - Резников

Самолеты F-16 появятся на фронте весной 2024 года - Резников

11:14 Украина
РФ копит ракеты и дроны: в разведке назвали, куда могут целиться оккупанты

РФ копит ракеты и дроны: в разведке назвали, куда могут целиться оккупанты

10:48 Украина
В ГУР раскрыли, сколько Россия накопила ракет и к чему готовится

В ГУР раскрыли, сколько Россия накопила ракет и к чему готовится

10:26 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:01

Елена Шоптенко высказалась про бывшего мужа - танцора-воина Дмитрия Дикусара

11:59

Крым атаковали дроны: пропагандисты сообщают о "работе российской ПВО"

11:44

"Путина уничтожат": эксперт назвал, кто и когда может поднять мятеж в России

11:26

Зачем ставят банки: в чем их польза и что ими можно лечить

11:14

Самолеты F-16 появятся на фронте весной 2024 года - Резников

Путин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - ЯковенкоПутин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - Яковенко
10:54

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Овнам - результат, Тельцам - кража, Близнецам - любовьВидео

10:48

РФ копит ракеты и дроны: в разведке назвали, куда могут целиться оккупанты

10:26

В ГУР раскрыли, сколько Россия накопила ракет и к чему готовится

10:10

Будет блестеть: как очистить подошву утюга от сильного нагара

Реклама
09:47

ВСУ окружают оккупантов под Бахмутом: пошли вперед и освободили новые территории

09:46

Осенние выплаты: кто из украинцев останется без субсидии, а кому стоит оформить

09:15

Силы обороны освободили Работино: в Минобороны назвали следующее направление ВСУ

09:06

Тест по картинке: оптическая иллюзия определит, насколько вы общительный человек

08:59

"Были очень заинтересованы": в ISW раскрыли, кто хотел смерти Пригожина больше, чем Путин

08:58

Операция Top Gun: в ССО показали дрон, которым ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму

08:58

У Путина было два товарища, и одного он недавно убилмнение

08:30

Гороскоп на завтра 29 августа 2023: Близнецам - важное решение, Рыбам - не врать

08:06

РФ применила новую тактику: ночью оккупанты ударили по Кривому Рогу и Полтавщине

07:59

ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян и активно наступают на юге

07:26

Только щит или щит и меч: Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для УкраиныВидео

Реклама
06:47

РФ атаковали дроны: под Москвой прогремел взрывВидео

06:47

Трусишка заставляет пропаганду врать о смерти Пригожинамнение

04:30

Как правильно – "пішли в кіно" или "ходімо": языковед указал на распространенную ошибку

04:25

Какой сегодня праздник 28 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:00

Что нужно обязательно возить с собой в машине

03:00

"Не будет никаких исключений": Романенко рассказал, как ВСУ будут "кошмарить" россиянВидео

02:02

Эксперт назвала 6 вещей, которые нельзя хранить в спальне

01:40

Путин выбрал стратегию войны на истощение: в Литве дали тревожный прогноз

01:10

"Чужих детей не бывает": Инна Мирошниченко откровенно призналась, почему усыновили ребенка

27 августа, воскресенье
23:55

Как не допустить заползания пауков в ваш дом: эксперты назвали волшебный ингредиент

23:20

Украина производит колоссальное количество ракет: президент удивил подробностями

22:47

"Меньше жертв": Зеленский назвал способ освободить Крым без боев

22:17

Как сказать на украинском "будь он неладен": Авраменко озвучил благозвучный аналог

21:43

Украина может воевать в долгую при одном условии, но в РФ лучше не заходить – ЗеленскийВидео

21:04

Выжил ради трех дочерей: воин ВСУ с пулей в сердце прошел пять километров

20:20

"В военное время это поможет": Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене

19:58

Весомый результат саммита БРИКСмнение

19:39

Румыния подготовила логистику для учений ВСУ на F-16, осталось одно условие

19:16

ВСУ двигаются вперед, у врага большие потери: Тарнавский описал ситуацию на юге

19:02

Финансовый гороскоп на сентябрь-2023: астролог рассказал, что звезды нам пророчат

Реклама
19:01

ATACMS все еще "на столе" у Байдена, F-16 будут в Украине уже вскоре - Милли

18:32

"Мощная атака закончится": когда в Украине прекратятся сильнейшие обстрелы - прогноз на осень

18:26

Кассетные снаряды и не только: Белый дом рассматривает важное усиление Украины - WP

18:15

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти "невидимую" бабочку

17:40

В одной из областей Украины срочно усиливают мобилизацию: все подробности

17:01

Мир не подталкивает РФ к распаду, но это произойдет по одной причине – экспертВидео

16:34

"Нам здесь по 7 лет": Остапчук показал, как выглядел в детстве

16:12

Почему нельзя говорить "не за что" на "спасибо": фраза может сыграть с вами злую шутку

16:10

Духовка больше не нужна: уникально вкусный рецепт десерта к чаю

16:07

Удар по Су-30, МиГ-29 и ЗРК РФ: аэродром в Курске атаковали дроны - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять