Зачем удалять зубы мудрости и когда их можно оставить: врач дал ответ

Вот что произойдет, если вы не удалите зубы мудрости, а также признаки того, что вам, возможно, придется их удалить. / Стоматология

Третьи моляры, обычно известные как зубы мудрости, обычно появляются в возрасте от 17 до 21 года.

Иногда стоматолог может порекомендовать удалить зубы мудрости, но финансовые препятствия или страх боли или операции будут удерживать кого-то от процедуры, говорит Джон Лютер, доктор стоматологии, главный стоматолог Western Dental and Orthodontics, пишет Insider.

Вот что произойдет, если вы не удалите зубы мудрости, а также признаки того, что вам, возможно, придется их удалить.

Что произойдет, если вам не удалят зуб мудрости?

Если вы не будете удалять зубы мудрости, это может привести к осложнениям, поэтому лучше следовать рекомендациям стоматолога.

"Не ждите, пока боль, инфекция или опухоль станут серьезными", - говорит Лютер.

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Общие осложнения, которые могут возникнуть, если не удалить зубы мудрости, включают:

Боль. Зубы мудрости, которые застревают в деснах, часто называют ретинированными. Ретинированные зубы мудрости могут вызывать боль, отек и дискомфорт.

Инфекция. Если зубы мудрости прорезываются частично, но не имеют места для полного прорезывания, они могут стать предрасположенными к инфекциям, потому что пища может застрять, и их труднее чистить зубной нитью и щеткой.

Кариес. Если зубы мудрости не прорезываются по прямой линии, это может затруднить десна, прилегающую к другим коренным зубам. Зубы мудрости также могут быть изогнутыми или слишком близко расположенными к другим коренным зубам, что может вызвать затруднения при их чистке или чистке зубной нитью. Это открывает путь для бактерий, которые часто встречаются во рту из-за застрявшей пищи, которые развиваются вокруг корня других коренных зубов и потенциально могут привести к кариесу.

Изменившаяся улыбка. Зубы мудрости могут вытеснить другие ваши зубы, изменив внешний вид ваших жемчужно-белых зубов. Это не только эстетически неприятно, но также может привести к таким осложнениям, как кисты и полости. Кроме того, для подростков, которым были установлены брекеты, их недавно выпрямленные зубы могут угрожать зубы мудрости.

Кисты или опухоли. Зубы мудрости, которые появляются лишь частично, могут привести к опухолям или кистам десен. Это может повлиять на здоровье челюсти и зубов в других областях рта.

"Если у вас есть боль, отек, невозможность чистки или кариес в области зубов мудрости, лучше всего проконсультироваться со своим стоматологом, чтобы определить, следует ли их удалять", - говорит Лютер.

Чего ожидать во время операции по удалению зубов мудрости

Удаление зуба мудрости - обычная процедура, но детали операции будут зависеть от вашего конкретного случая.

"Удаление зуба мудрости может варьироваться от простого до сложного в зависимости от угла наклона зуба, защемления, близости корней к нерву в челюсти или наличия какой-либо инфекции", - говорит Лютер.

Перед назначением операции ваш стоматолог или ортодонт осмотрит каждый зуб мудрости индивидуально, чтобы определить, какой из них проблематичный. Таким образом, вам могут удалить только один или два зуба мудрости вместо всех четырех.

Операция проводится под местной анестезией, общим наркозом или седативными средствами. Сознательная седация чаще используется для зубов мудрости, чем общая анестезия, поскольку она менее опасна. После того, как анестезия подействует, хирург-стоматолог при необходимости сделает разрез в деснах, тканях и кости, чтобы достать зуб и удалить его. Часто после этого им нужно зашить десны, чтобы разрез зажил.

После удаления зуба мудрости большинство людей в течение нескольких дней испытывают боль, которую можно снять с помощью обезболивающих, таких как ибупрофен или тайленол, а также холодом с внешней стороны щеки. В редких случаях люди испытывают более серьезные осложнения, такие как сломанная челюсть или открытый ход пазухи во время операции.

Как узнать, нужно ли вам удалять зубы мудрости

Хотя третий набор коренных зубов был полезен для наших доисторических предков, у многих современных людей в челюстях недостаточно места для размещения третьего набора коренных зубов, говорит Лютер.

Ваш стоматолог или ортодонт могут порекомендовать вам удалить зубы мудрости, если в ходе регулярного лечения они могут сказать, что в вашей челюсти нет места для прорастания зубов, говорит Лютер.

Некоторые источники говорят, что до 85% людей либо не имеют места для зубов мудрости во рту, либо имеют другие причины, по которым им может потребоваться удалить некоторые или все из них. Однако не всем нужно удалять зубы мудрости.

По словам Лютера, стоматологи рекомендуют удалять зубы мудрости только в том случае, если они могут вызвать проблемы. Каждый зуб оценивается отдельно. Если у вас есть место в деснах для установки другого набора коренных зубов, стоматолог, скорее всего, порекомендует оставить их.

"Зубы мудрости необязательно удалять", - говорит Лютер. "У некоторых людей достаточно места в задней части челюсти, чтобы зубы мудрости прорезывались в их правильном положении, и они могут легко чистить их нитью".

По словам Лютера, люди могут без проблем сохранить зубы мудрости, если у них есть следующие характеристики: