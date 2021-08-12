Зачем вакцинироваться от COVID-19: врач назвал главную причину

Инфекционист раскрыл главную суть вакцинации от COVID-19 / Фото Униан

Многие украинцы скептически относятся к вакцинации от коронавируса. Как объяснил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов, пропаганда вакцинации споткнулась и падает из-за того, что ранее утверждали, что прививка не позволит заболеть COVID-19.

Но научные сомнения подтвердились: вакцинация не исключает возможности подцепить коронавирус.

"Вакцинация не защищает от заражения полностью - она ​​лишь снижает тяжесть течения болезни и уменьшает риск умереть", - сказал Аристов Главреду.

Он добавил, что вакцины не могут быть абсолютно безопасными - всегда есть редкие осложнения, а также смерти. Однако, вакцинация помогает сохранить жизни и уменьшить количество нетрудоспособных граждан из-за постковидного синдрома.

Как сообщал Главред, на днях в Украине зафиксировали смерть после вакцинации препаратом американской компании Moderna.

Известно, что 1 августа жительница Киева вернулась с отдыха в Турции, а 5-го числа вакцинировалась первой дозой вакцины Moderna. Как рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, в тот же день женщина ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла.

По словам Кравченко, вакцина Moderna не зарегистрирована в Украине, нет методов контроля качества и утвержденной инструкции на доступном в нашей стране языке, поэтому могут возникнуть сложности с расследование инцидента.