УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Зачем вакцинироваться от COVID-19: врач назвал главную причину

12 августа 2021, 00:51
Прослушать новость
Остановить

Вакцины не могут быть абсолютно безопасными - всегда есть редкие осложнения, а также смерти. Однако, вакцинация имеет и огромные плюсы.

Вакцинация
Инфекционист раскрыл главную суть вакцинации от COVID-19 / Фото Униан

Многие украинцы скептически относятся к вакцинации от коронавируса. Как объяснил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов, пропаганда вакцинации споткнулась и падает из-за того, что ранее утверждали, что прививка не позволит заболеть COVID-19.

Но научные сомнения подтвердились: вакцинация не исключает возможности подцепить коронавирус.

"Вакцинация не защищает от заражения полностью - она ​​лишь снижает тяжесть течения болезни и уменьшает риск умереть", - сказал Аристов Главреду.

Он добавил, что вакцины не могут быть абсолютно безопасными - всегда есть редкие осложнения, а также смерти. Однако, вакцинация помогает сохранить жизни и уменьшить количество нетрудоспособных граждан из-за постковидного синдрома.

Как сообщал Главред, на днях в Украине зафиксировали смерть после вакцинации препаратом американской компании Moderna.

Известно, что 1 августа жительница Киева вернулась с отдыха в Турции, а 5-го числа вакцинировалась первой дозой вакцины Moderna. Как рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, в тот же день женщина ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла.

По словам Кравченко, вакцина Moderna не зарегистрирована в Украине, нет методов контроля качества и утвержденной инструкции на доступном в нашей стране языке, поэтому могут возникнуть сложности с расследование инцидента.

вакцинация коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Зачем вакцинироваться от COVID-19: врач назвал главную причину». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сколько нужно спать в разном возрасте - ответ экспертовСколько нужно спать в разном возрасте - ответ экспертов Золотая свадьба или расставание: астролог оценил совместимость Мишиной и ЭллертаЗолотая свадьба или расставание: астролог оценил совместимость Мишиной и Эллерта В Кривом Роге пожилая пара выпрыгнула из окна, держась за рукиВ Кривом Роге пожилая пара выпрыгнула из окна, держась за руки Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простудаГороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда Комаровский раскрыл невероятную правду о ПЦР-тестахКомаровский раскрыл невероятную правду о ПЦР-тестах

Последние новости

00:51

Зачем вакцинироваться от COVID-19: врач назвал главную причину

00:20

Гороскоп на сегодня 12 августа для всех знаков Зодиака: проблемы в личной жизни, зависть или успех Видео

11 августа, среда
23:59

Назван признак, который провоцирует раннюю смерть среди женщин Видео

23:43

Трагическая гибель школьника на водопаде: учительницу обвинили официально, теперь она ждет суда Видео

23:21

Facebook удалил около 300 российских аккаунтов, созданных для распространения фейков о вакцинации

Реклама
22:48

В Одессе дно моря покрылось необычными "ртутными" шариками Видео

22:47

Задолжали $500 тыс. и исчезли в третий раз: появились шокирующие детали о пропавшей семье из Винницы Видео

22:15

Не разговаривал полгода и еле дышал: львовские медики спасли ребенку жизнь "библейской" операцией Видео

22:15

Пока мать отвернулась: в Одесской области утонул 4-летний мальчик Видео

21:42

Приметы на 12 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

21:36

Искусали все лицо: в Днепре рой шершней напал на девушку Видео

21:20

В Украине в мороженом и сыре нашли смертельный яд Видео

20:55

Синоптик рассказал, когда в Украину придет зима и выпадет первый снег Видео

20:45

У людей очень быстро кончаются деньги мнение

20:39

"Будет как в Европе": украинцев предупредили о новой вспышке коронавируса Видео

20:38

В Киеве внук жутко издевался над бабушкой, а потом прыгнул с восьмого этажа

20:07

Украинские фермеры получат госпомощь за потерянные посевы

19:54

После пожаров Турцию накрыла новая опасная стихия Фото

19:50

Удар Байдена по СП-2 в обмен на уступки: в Сенате США устроили переполох из-за трубопровода Газпрома Видео

19:35

Alyona Alyona показала повестку в полицию по уголовному делу из-за гонок

Реклама
19:04

Люцифер 6 сезон - в новом трейлере показали главного врага Дьявола Видео

19:02

Украина мчится в НАТО: Зеленский запустил стратегию до 2025 года по вопросам вступления в Альянс Видео

19:01

В ВОЗ рассказали об угрозе штамма "Йота" Видео

18:49

Участница Голосу країни Евгения Власова пошла на Танці з зірками 2021

18:39

"Метинвест" обновит автопарк Авдеевского коксохима: инвестиция превысит 30 миллионов

18:29

70% украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами - новый опрос

18:27

Не Ребров: СМИ назвали имя нового главного тренера сборной Украины по футболу Видео

18:20

Певица Юлия Санина интересно рассказала о добыче руды в Украине

18:20

Гороскоп на сегодня 11 августа для всех знаков Зодиака: сплетни, вещие сны или болезни Видео

18:15

Полнолуние в августе 2021: когда, что можно и нельзя делать

18:13

В Херсоне расстреляли кафе: есть пострадавшие

18:11

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

18:07

Скандальный дрифт: Alyona Alyona со шваброй отмывает Софийскую площадь Видео

18:03

Меткомбинат "Азовсталь" планирует отремонтировать свои доменные печи до конца ноября

17:44

"Такие шаги взбесят нашего северного соседа": у Зеленского допустили размещение войск США в Украине

17:42

"Украинские вертолёты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары Видео актуально

17:39

Как отправить "перезвони мне" на Лайф, Киевстар и Водафон

17:20

В небе над столицей летали истребители: люди в панике Видео

17:15

"Пуглив и все время прячется": в метро Киева третьи сутки ищут кота, сбежавшего из клетки

17:10

Северный поток-2 и Донбасс: в ОП рассказали, о чем Меркель будет говорить с Зеленским Видео

Реклама
17:02

Как купить арбуз без нитратов: назван простой способ Видео

17:02

Газпром достроил морской участок Северного потока-2: по первой нитке трубопровода пустили газ

16:53

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине выше, чем в Европе и мире - Ляшко Видео

16:44

В новом регионе Украины подтвердили случаи инфицирования штаммом "Дельта"

16:22

В Украину ворвется антициклон Elfi: синоптики предупредили об опасности Видео

16:21

Решила позагорать: под киевской церковью лежала обнаженная женщина Видео

16:00

Силы ПВО США в Украине: в России разразились обвинением в адрес Киева и Вашингтона

15:56

Родители таскали ребенка по знахарям: в Чернигове от страшных ожогов умерла 2-летняя девочка Видео

15:53

Украинские звезды рассказали о процессе производства стали в видеопроекте "Метинвеста"

15:22

Учителям поднимут зарплаты: какие педагоги получат 20% к окладу Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять