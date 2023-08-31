Закаляемся правильно: как новичкам принимать контрастный душ

Процедура показана далеко не всем, перед душем лучше проконсультироваться с врачом.

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Принятие контрастного душа / Коллаж Главред, фото freepik

Принятие контрастного душа - это один из способов улучшить свое самочувствие, повысить тонус организма и стимулировать кровообращение. Этот процесс может показаться слегка непривычным, особенно если вы новичок, но с правильным подходом он может стать приятной и полезной рутиной.

Эффект от контрастного душа

Контрастный душ способен обеспечить быстрый прилив энергии и бодрости к телу. Если вы когда-нибудь переходили из горячей ванны или сауны в холодную, то наверняка испытывали подобный эффект.

Часто люди отмечают, что после приема контрастного душа чувствуют себя более сосредоточенными и это легко объяснить. Контрастный душ усиливает кровоток во всем организме, а увеличение притока крови к мозгу может повлиять на способность к концентрации внимания. Несмотря на это, преимущества контрастного душа еще не до конца изучены с научной точки зрения. Поэтому принимать такой душ нужно осторожно, ведь у него есть противопоказания.

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Сколько раз в день принимать контрастный душ

Контрастный душ следует принимать ежедневно, лучше всего утром после гимнастических упражнений. Не рекомендуется принимать его после некоторых упражнений йоги. Лучше принимать контрастный душ два раза в день.

Как правильно принимать контрастный душ

Подготовьте всё необходимое: убедитесь, что у вас есть доступ к теплой и холодной воде. Подготовьте полотенца и одежду, чтобы после процедуры можно было сразу обогреться.

Начните с теплой воды: включите ее и обильно обливайте себя. Это помогает расслабить мышцы, раскрыть поры кожи и подготовить организм к контрасту с холодной водой.

Постепенно добавляйте холодную воду: плавно переключайтесь на холодную воду. Начните с небольшого количества, затем постепенно увеличивайте интенсивность. Не делайте слишком резких переходов, чтобы избежать стресса для организма.

Изменяйте температуру по своему усмотрению: подберите соотношение теплой и холодной воды, которое вам комфортно. Некоторые люди предпочитают больше времени проводить под теплой водой, другие — под холодной. Это важно для того, чтобы процедура приносила удовольствие.

Обратите внимание на реакцию организма: слушайте свое тело. Если вы чувствуете дискомфорт или неприятные ощущения, снизьте интенсивность или прекратите процедуру. Контрастный душ не подходит для всех, и важно, чтобы он не вызывал негативных последствий.

Завершите процедуру теплой водой: после нескольких смен температур закончите душ, обливая себя теплой водой. Это поможет организму постепенно восстановить нормальную температуру.

Обогрейтесь после процедуры: сразу после душа обернитесь в полотенце и наденьте теплую одежду, чтобы избежать переохлаждения.

Противопоказания

Контрастный душ также может навредить. Процедуру не следует выполнять при: заболеваниях сердечно-сосудистой системы и крови, злокачественных новообразованиях, гипертонии и спазмах сосудов. Если у вас есть воспалительные заболевания, такие как цистит, тонзиллит, острые респираторные вирусные инфекции или даже менструация, стоит отложить идею принятия контрастного душа.

Если же человек не уверен, что холодный душ может принести ему пользу, стоит уточнить этот момент у врача.

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