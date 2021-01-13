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Замершая беременность: симптомы, причины и лечение

13 января 2021, 15:03

Практикующие врачи используют термин "самопроизвольный аборт" для обозначения выкидыша.

Тестнабеременность
Практикующие врачи используют термин "самопроизвольный аборт" для обозначения выкидыша. / Pixabay

Замершая беременность - это выкидыш, при котором плод не сформировался или умер, но плацента и ткани эмбриона все еще находятся в матке. Это чаще известно как невынашивание беременности. Иногда это называют тихим выкидышем.

Замершая беременность не является плановым абортом. Практикующие врачи используют термин "самопроизвольный аборт" для обозначения выкидыша. Замещенный аборт получил свое название, потому что этот тип выкидыша не вызывает симптомов кровотечения и судорог, которые возникают при других типах выкидышей. Это может затруднить вам понимание того, что произошла потеря.

Содержание

Около 10 процентов известных беременностей заканчиваются выкидышем, а 80 процентов выкидышей происходят в первом триместре.

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Каковы симптомы замершей беременности?

При невынашивании беременности обычно отсутствуют симптомы. Иногда могут быть коричневатые выделения. Вы также можете заметить, что симптомы ранней беременности, такие как тошнота и болезненность груди, уменьшаются или исчезают.

Это отличается от типичного выкидыша, который может вызвать:

  • вагинальное кровотечение
  • спазмы в животе или боль
  • выделение жидкости или ткани
  • отсутствие симптомов беременности

Что вызывает замершую беременность?

Причины замершей беременности до конца не известны. Около 50 процентов выкидышей происходит из-за неправильного количества хромосом у эмбриона.

Иногда выкидыш может быть вызван проблемами с маткой, например рубцами.

У вас может быть повышенный риск невынашивания беременности, если у вас есть эндокринное или аутоиммунное заболевание, или если вы заядлый курильщик. Физическая травма также может стать причиной невынашивания беременности.

Если у вас пропущенный выкидыш, врач, скорее всего, не сможет определить причину. В случае невынашивания беременности эмбрион просто перестает развиваться, и обычно нет четкого объяснения. Стресс, упражнения, секс и путешествия не вызывают выкидыша, поэтому важно не винить себя.

Когда вам следует обратиться к врачу?

При подозрении на выкидыш всегда следует обращаться к врачу. Позвоните своему врачу, если у вас есть какие-либо симптомы выкидыша, в том числе:

  • вагинальное кровотечение
  • спазмы в животе или боль
  • выделение жидкости или ткани

При невынашивании беременности отсутствие симптомов беременности может быть единственным признаком. Например, если вы чувствовали сильную тошноту или усталость, но внезапно перестали, позвоните врачу. Большинство женщин, скорее всего, не узнают о невынашивании беременности, пока врач не обнаружит его во время ультразвукового исследования.

Как диагностируется замершая беременность?

Пропущенный выкидыш чаще всего диагностируется с помощью УЗИ до 20 недель беременности. Обычно врач диагностирует это, когда они не могут обнаружить сердцебиение во время дородового осмотра.

Иногда бывает слишком рано, чтобы увидеть сердцебиение. Если ваша беременность меньше 10 недель, ваш врач может контролировать уровень гормона беременности ХГЧ в вашей крови в течение пары дней. Если уровень ХГЧ не повышается обычными темпами, это признак того, что беременность закончилась. Они также могут заказать повторное ультразвуковое исследование через неделю, чтобы узнать, смогут ли они затем определить сердцебиение.

Какие варианты лечения доступны?

Есть несколько разных способов лечения невынашивания беременности. Вы можете выбрать, или ваш врач может порекомендовать лечение, которое, по его мнению, лучше всего для вас.

Будущее управление

Это выжидательный подход. Обычно, если невынашивание беременности остается без лечения, эмбриональная ткань проходит, и выкидыш происходит естественным путем. Это удается более чем у 65 процентов женщин, у которых выкидыши не вынашивались. Если это не поможет, вам могут потребоваться лекарства или операция по прохождению эмбриональной ткани и плаценты.

Медицинское управление

Вы можете принять определенное лекарство. Лекарство помогает вашему организму передать оставшиеся ткани для завершения выкидыша.

Вы примете лекарство в кабинете врача или в больнице, а затем вернетесь домой, чтобы завершить выкидыш.

Хирургическое лечение

Для удаления оставшейся ткани из матки может потребоваться операция по расширению и кюретажу (D&C). Ваш врач может порекомендовать D&C сразу после вашего диагноза невынашивания беременности или он может порекомендовать его позже, если ткань не проходит сама по себе или с использованием лекарств.

Сколько времени нужно, чтобы восстановиться после замершей беременности?

Время физического восстановления после выкидыша может варьироваться от нескольких недель до месяца, а иногда и дольше. Ваши месячные, скорее всего, вернутся через четыре-шесть недель.

Эмоциональное восстановление может занять больше времени. Скорбь можно выразить разными способами. Некоторые люди, например, предпочитают соблюдать религиозные или культурные мемориальные традиции. Также может помочь разговор с консультантом.

Можно ли иметь здоровую беременность после замершей беременности?

Одно невынашивание беременности не увеличивает ваши шансы на выкидыш в будущем. Если это ваш первый выкидыш, вероятность второго выкидыша составляет 14 процентов, что примерно равно общему количеству выкидышей. Однако наличие нескольких выкидышей подряд увеличивает риск последующего выкидыша.

Если у вас было два выкидыша подряд, ваш врач может назначить повторное обследование, чтобы выяснить, есть ли основная причина. Некоторые состояния, вызывающие повторный выкидыш, можно вылечить.

Во многих случаях вы можете попытаться снова забеременеть после того, как у вас были нормальные месячные. Некоторые врачи рекомендуют подождать не менее трех месяцев после выкидыша, прежде чем пытаться снова зачать ребенка.

Одно недавнее исследование предполагает, что повторная попытка до трех месяцев может дать вам такие же или даже более высокие шансы на доношенную беременность. Если вы готовы снова попытаться забеременеть, спросите врача, сколько вам следует ждать.

Помимо того, что вы физически готовы вынести еще одну беременность, вы также должны быть морально и эмоционально готовы повторить попытку. Уделите больше времени, если чувствуете, что вам это нужно.

беременность здоровье
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