Запор: врач указала на наиболее частые причины

Если вы не испражняетесь каждый день, у вас запор. / Pixabay

Запор - это когда кишечник не опорожняется менее трех раз в неделю. Запор очень распространен, и его обычно можно вылечить дома, изменив свой рацион и образ жизни.

Но почему же он случается?

Express.co.uk побеседовал с диетологом и основателем британской клиники Ханной Ричардс, чтобы выяснить причину запора.

Что такое запор?

По словам Ханны, если вы не испражняетесь каждый день, у вас запор.

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Вдобавок к этому, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, у вас запор:

твердый стул

напряжение

неполное опорожнение

запор

Что вызывает запор?

Иногда нет очевидной причины, почему у вас запор. Запор вызывается рядом привычек, но их легко исправить.

Наиболее частые причины включают недостаток клетчатки, недостаточное употребление жидкости и недостаточное количество движений, игнорируя желание сходить в туалет.

Согласно веб-сайту NHS, у вас также может быть временный запор из-за изменения диеты или распорядка, побочного действия лекарств или стресса, беспокойства или депрессии.

Ханна сказала, что у вас может быть запор эмоционально и физически.

Эмоциональный запор

Плохое психическое здоровье и чувство стресса и беспокойства могут вызвать запор. Ханна сказала: "Мозг и кишечник неразрывно связаны, поэтому кишечник часто называют вторым мозгом. Он связан через десятый черепной нерв, также известный как блуждающий нерв. Пищеварительная система работает только в парасимпатическом состоянии. Так что, если вы всегда в пути и нервничаете, не ложитесь спать допоздна, вот почему у вас запор".

Ханна рекомендует избавляться от негатива каждый день с помощью медитации, дыхательных техник или йоги. Также поможет выяснить, что именно вас беспокоит, и попытаться решить это в течение дня.

Если вы чувствуете беспокойство или стресс из-за чего-то, что не можете контролировать, попробуйте использовать аффирмации, разминаться и делать то, что вам нравится, чтобы изменить свое настроение.

Физический запор

Физический запор - это когда у вас запор из-за вашего образа жизни, и он может быть вызван несколькими причинами. Изменения в приеме лекарств, диета и время приема пищи - эти факторы играют роль.

Ханна объяснила: "У вас будет запор, если у вас будет нерегулярное время приема пищи, а также недостаток клетчатки и жидкости. Внесите эти изменения, прежде чем делать что-либо еще и беспокоиться о том, что что-то еще не так.

"Причиной запора не всегда является еда, это скорее проблема здоровья и оптимального функционирования пищеварительной системы. Я считаю, что изменения в кишечнике происходят, когда они происходят из-за образа жизни, привычек и преобладания парасимпатической нервной системы".

Ханна отметила, что запор - это не симптом неправильного питания, это признак того, что вся ваша пищеварительная система не работает должным образом.

Она сказала: "Убедитесь, что вы гидратированы и имеете достаточное количество клетчатки в своем рационе, что означает наличие овощей при каждом приеме пищи, - это абсолютное требование для здорового кишечника.

"сли усугубить проблему курением, чрезмерным употреблением алкоголя и кофе, решить проблему будет еще труднее. Взгляните на свои привычки и черты образа жизни и внесите положительные изменения".