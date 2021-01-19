Зарытое сокровище: топ-5 лучших поз для куннилингуса

Топ-5 лучших поз для куннилингуса / ikwa.eu/

Когда женщину ласкают умелые мужские губы и язык (то бишь ей делает куннилингус), то она получает ни с чем не сравнимое наслаждение. Портал Sex-blog.online опросил экспертов, и те составили список поз, в которых куннилингус удается лучше всего.

1. Принцесса цирка

Аналог знаменитой "наездницы" с тем лишь отличием, что девушка сидит у парня не на пенисе, а на лице.

2. Дворецкий.

Эта поза больше подходит для аннилингуса, но и для куннилингуса сгодится. Правда, девушкам небольшого роста надеть обувь на каблуках.

3. Банкет.

Девушка наклоняется вниз головой, что обеспечивает приток крови к голове и, следовательно, яркую разрядку. В случае, если устают ноги, то нужно немного согнуть колени.

4. Земной поклон.

Если у мужчины проблемы с шеей, но ему очень хочется попробовать себя в роли "дворецкого", девушке нужно слегка наклониться вперед. Партнеру не придется запрокидывать голову и этого снизит нагрузку на верхний отдел позвоночника.

5. Пловчиха.

Позиция идеальна, чтобы хорошо проработать вагину. Для того, чтобы облегчить доступ к клитору, нужно всего лишь подложить подушку под бедра девушки.

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