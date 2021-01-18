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Ученые назвали травяной чай, который защищает от рака и сердечных приступов

18 января 2021, 21:25

Соблюдение здоровой диеты дает защиту от сердечных заболеваний и рака.

Чайник
Соблюдение здоровой диеты дает защиту от сердечных заболеваний и рака. / Pixabay

Соблюдение здоровой диеты дает защиту от сердечных заболеваний и рака. Не существует единственного подходящего элемента, но данные свидетельствуют о том, что употребление чая с лемонграссом может помочь снизить риск.

Полезные свойства чая с лемонграссом для сердца связаны со способностью растения бороться с двумя ключевыми факторами, вызывающими сердечные заболевания - высоким кровяным давлением и высоким уровнем холестерина.

Согласно последним данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, болезнь сердца - общий термин для любого состояния, поражающего сердце - была основной причиной смерти во всем мире в течение двадцати лет. Рак, который является второй по значимости причиной, стал причиной примерно десяти миллионов смертей в прошлом году. Вы можете в разной степени изменить свой риск развития этих хронических убийц.

В ходе наблюдательного исследования 72 добровольцам мужского пола давали пить чай с лемонграссом или зеленый чай.

Те, кто пил чай с лемонграссом, испытали умеренное падение систолического артериального давления и умеренное повышение диастолического артериального давления. У них также была значительно более низкая частота сердечных сокращений.

Систолическое и диастолическое артериальное давление - это два числа, используемых для регистрации высокого артериального давления.

Также было доказано, что лемонграсс снижает высокий уровень холестерина - жирного вещества, которое может забивать ваши артерии.

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Исследование, опубликованное в Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research, показало, что экстракт масла лемонграсса помогает снизить уровень холестерина у животных. Снижение холестерина зависело от дозы.

Более того, исследования на мышах подтвердили долгосрочную безопасность ежедневного приема до 100 мг эфирного масла лемонграсса.

Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, имеет ли чай из лемонграсса тот же эффект, что и масло лемонграсса.

Противораковые свойства

Исследования показывают, что цитраль в лимонной траве также обладает мощными противораковыми способностями против некоторых линий раковых клеток.

На самом деле, считается, что несколько компонентов лемонграсса помогают бороться с раком.

Это происходит либо за счет непосредственной гибели клеток, либо за счет усиления вашей иммунной системы, чтобы ваше тело могло лучше бороться с раком самостоятельно.

Укрепляя связь, чай из лемонграсса иногда используется в качестве вспомогательной терапии во время химиотерапии и облучения.

здоровье
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